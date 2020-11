Strože mjere, čini se pratit će i stroži zakon. Iako nevoljko, Vlada kani kažnjavati one koji se mjera ne budu pridržavali.

Odzvonilo je onima koji se protive nošenju maski. Mijenja se zakon. Uvode se kazne za prekršitelje mjera.

"O kaznama se raspravlja, sigurno će to biti malo ozbiljnija kazna. Trebale bit biti mandatne, to znači da se izriču na licu mjesta", kaže Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

Kazne se bruse. Kako doznajemo mogle bi se kretati od 300-500 kuna. Ali postoje u Vladi i oni koji smatraju da trebaju ići i do 1000.

Evo što kažu građani.

"Mislim da ljudi ne smatraju sve ovo dovoljno ozbiljno. Pogotovo ne čuvaju svoje starije“, kaže Matej koji smatra i da bi kazna bila način da ih se motivira.

"Ne slažem se. To treba biti u svijesti. Možete vi njega sad kazniti trenutno, a on će opet radit po svom", kaže Nada.

"Ako ne dobiješ veliku kaznu onda nećeš to promijeniti. Jer ljudi drukčije ne znaju", smatra Anastazija.

"Naći način da se pridržavaju mjera, a da to nisu novci", rekao je Nuko.

Izmijenjeni zakon ide pred zastupnike.

"S obzirom da postoje zakonom predviđene kazne, za pravne osobe da se omogući jasno kažnjavanje i fizičkih osoba za nepridržavanje mjera", kaže Branko Bačić, predsjednik kluba zastupnika HDZ-a.

"Evidentno je da se Hrvatska nalazi u izvanrednom stanju. Ako se Hrvatska nalazi u izvanrednom stanju, onda se ovakvi zakoni kojima se dramatično ograničavaju prava i slobode građana moraju donijeti 2/3 većinom", smatra Peđa Grbin, predsjednik SDP-a.

"To ne znači da mi ne smatramo da za kršenje mjera ne treba biti propisana kazna - DA. Ali ona mora biti jasna i predvidiva i izglasana u parlamentu. Da bi bila u skladu sa ustavom“, kaže Sandra Benčić, saborska zastupnica (MOŽEMO).



Dio oporbe protivi se kaznama.

"Ja sam uvijek bio i ostat ću protiv bilo kakvog kažnjavanja. Ali smatram da je trebalo od samog početka sve skupa postaviti drugačije i ljudi bi se drugačije ponašali", rekao je Miroslav Škoro, predsjednik Domovinskog pokreta.

"Nisam siguran hoće li represija dovesti do toga da naši građani poštuju mjere", kaže Nikola Grmoja, politički tajnik MOST-a.

Susjedi već imaju propisane kazne za nenošenje maski. U Beogradu se kreću od 300 kn na više, 2000 kuna u Sarajevu, sve do 3000 kuna u Ljubljani. Ne zaostaju ni drugi Europski gradovi. U Parizu su kazne 1000 kuna, Muncnhenu 1800. Bruxellesu 2000 te Rimu vrtoglavih 3000 kuna.

One Hrvatske trebale bi se znati početkom tjedna.



Zakon bi već idućeg tjedna mogao u proceduru

Kada bi kazne mogle ugledati svjetlo dana i kako uopće Stožer planira kontrolirati nove mjere počevši od javnog prijevoza pa dalje pitala je reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica Damira Truta, pomoćnika ministra Božinovića.

Na pitanje je li vjerojatnije da kazne budu od 300 do 500 kuna ili pak 1000, odgovorio je: "Najvjerojatnije je ono što će predoložiti radna skupina, a ja sam siguran da će ona predložiti da kazna bude adekvatna prekršaju", kaže Trut i dodaje da radna skupina još procijenjuje visinu kazne.

Trut kaže da će radna skupina vrlo brzo završiti posao i već početkom idućeg tjedna bi zakon trebao biti u proceduri.

Na pitanje kako će kontrolirati, primjerice, javni prijevoz te ako i tko može spriječiti ljude da uđu u autobus ili tramvaj, Trut odgovara da se cijelo vrijeme upozorava ljude, a uvedenim mjerama očekuje se i smanjenje putnika, no ako ni to neće biti dovoljno zadnja mjera je "nadzor vozača i konduktera u sredstvima javnog prometa i inspekcije civilne zaštite, državnog inspektorata, prometna inspekcija i policija".

U ZET-u kažu da nemaju dovoljno ljudi za to, a Trut odgovara: "Oni se moraju snaći, naravno da moraju imati toliko ljudi koliko je potrebno da bi to nadzirali, ali prvenstveno treba kontrolirati sa smanjenim brojem ljudi koji putuju". Trut kaže i da neće biti gužvi ako će ljudi u različito vrijeme ići s posla, "znači ako su određene smjene ili turnusi, a dio ljudi radi i od kuće".

Jedan svećenik kaže da on 26. vjerniku neće zabraniti da uđe u Crkvu i da je spreman na sanckiju. Kako više ljudima objasniti da se moraju pridržavati mjera, pitala je Vištica Truta. "A što reći na to. Zaista svih ovih osam mjeseci pričamo o tome, to nije priča koju želimo pričati, ali to je priča koja ima svoje utemeljenje da ovo što radimo je zato da se ljudi ne zaraze i da održimo zdravstveni sustav na jednoj razini koja može funkcionirati", kaže pomoćnik ministra.

Za kraj je komentirao i četvoricu zaraženih pripadnika MUP-a koji su osiguravali Kolonu sjećanja u Vukovaru, kaže da ne zna gdje su se zarazili te da to treba pitati policiju.

Iz MUP-a su odgovorili kako ne znaju gdje su se policajci zarazili, no smatraju da to vjerojatno nije bilo u Vukovaru. Više o tome pročitajte ovdje.

