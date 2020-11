Hrvatska od subote u ponoći na snazi ima nove, oštrije mjere. Prodavaonice, trgovine i trgovački centri moraju istaknuti maksimalan broj kupaca, održavati higijenu, provjetravati i imati punktove s dezinfekcijom. Doznajemo kako će to izgledati u dva velika zagrebačka šoping centra.

Ograničen broj ljudi, obavijesti o epidemiološkim mjerama, higijena, dezinfekcija, obavezan razmak - neke su od mjera kojih se moraju pridržavati trgovine, ali i veliki šoping centri.

Doznajemo kako su se organizirali i što čine da bi posjetitelji bili sigurni, pogotovo u predblagdansko vrijeme kad će mnogi pohrliti u kupovinu poklona.

City Centar One ima sustav za brojanje posjetitelja

Iz City Centra One doznajemo da imaju sustav za brojanje posjetitelja te da vide koliko je osoba u objektu. Ističu da u Centru može biti maksimalno do 4500 posjetitelja i da se još nije dogodilo da je taj broj premašen.

Također, navode kako imaju spremne mehanizme kojima će ograničiti broj posjetitelja centra, bude li to potrebno.

Odgovor City Centra One prenosimo u cijelosti.

"Broj kupaca u shopping centrima je ograničen, u odnosu na broj kvadrata, još od proljeća te mi cijelo vrijeme pratimo tu brojku. No, s obzirom na to da su City Center one shopping centri izuzetno prostrani, još se nismo susreli sa situacijom da je premašen maksimalan broj ljudi. Konkretno, u City Center one shopping centrima u istom trenutku može biti maksimalno od 4100 do 4500 posjetitelja, ovisno o kvadraturi pojedinog centra. Center Manageri svakog od naših centara u svakom trenutku, preko sustava za brojenje posjetitelja, vide koliko je osoba u Centru te imamo spremne mehanizme kojima se njihov broj ograničava, u slučaju da se pojavi potreba za tim", priopćeno je iz Centra.

"Izuzetno mnogo pažnje pridajemo poštivanju i pridržavanju svih donesenih epidemioloških mjera te uvodimo i dodatne higijenske standarde, a sve kako bi naši posjetitelji mogli biti bez brige kada dolaze u kupovinu. Iz svih navedenih razloga vjerujemo da će kraj studenoga i cijeli prosinac proći bez problema, uz pridržavanje svih mjera i, unatoč neobičnim vremenima, u ugodnoj atmosferi", dodaje se u priopćenju City Centra One.

I Arena kontrolu vrši brojačima na ulazima

Iz Arene Centra poručuju da su nositelji certifikata COVID-19 Compliant, potvrde koja dokazuje pridržavanje najviših standarda kako bi osigurali maksimalnu sigurnost posjetitelja i zaposlenika.

U Centru su postavljene obavijesti sa svim mjerama i preporukama i omogućeno je održavanje preporučenog razmaka. Posjetiteljima preporučuju da u roto vrata i liftove mogu istovremeno ući samo dvije osobe.

"Također, intenzivno se komunicira sa zakupcima vezano za ispunjenje njihovih obveza u njihovim trgovinama. Sukladno veličini centra, a u skladu s odredbama Stožera, u Arena Centru u pojedinom trenutku može biti do 6700 ljudi. Kontrola broja ljudi se vrši pomoću brojača na ulazima u centar i specijaliziranog softvera uz nadgledanje naše zaštitarske službe", priopćeno je iz Arena Centra.

"Ova pandemija se može pobijediti samo zajedničkim snagama pa tako svi mi u Arena Centru, i posjetitelji i zaposlenici, i zaštitari i mi kao Uprava centra, moramo surađivati i našim djelovanjem pridonijeti suzbijanu pandemije. I dok mi kao Uprava radimo sve da bi našim posjetiteljima i zaposlenicima osigurali sigurno okruženje, naši su zaštitari tu da olakšaju pridržavanje mjera, upozoravajući one koji, moguće nesvjesno, krše neka od pravila Stožera. Ovim se putem zahvaljujemo svima koji se pridržavaju propisanih mjera te još jednom apeliramo na osobnu odgovornost svakog posjetitelja i zaposlenika u pridržavanju odredbi Stožera", kazala je Nataša Milašinčić, direktorica Arena Centra za DNEVNIK.hr.

Premijer Andrej Plenković predstavio je u četvrtak nove stroge mjere borbe protiv koronavirusa koje će trajati najmanje do 21. prosinca. Rekao je da se nove mjere donose kako bi se smanjilo širenje zaraze i broj hospitaliziranih.