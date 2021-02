Cijepljenje preko reda se nastavlja. Do sada je potrošeno 107 tisuća doza, a otvorene doze se moraju potrošiti unutar nekoliko sati.

Do sada je ukupno utrošeno nešto više od 107 tisuća doza cjepiva ili 68 posto od ukupno zaprimljenih. Iz HZJZ-a kažu kako je određena količina cjepiva potrošena i na one koji ne spadaju u rizične skupine, no kažu nam kako je riječ o manjem broju za promociju cijepljenja.

Opravdavaju izvanredne situacije u kojima dolazi do cijepljenja preko reda ako se radi o već otvorenoj bočici i doze se moraju potrošiti unutar nekoliko sati.

No prioritet i dalje imaju osobe starije dobi ili oni koji imaju određene komorbiditete, a tko će doći na red prvi, odlučuju liječnici obiteljske medicine. Svaku osobu koju su cijepili moraju evidentirati u sustavu ''e-cijepih'', a potrošene doze prijavljuju se i Europskoj komisiji. Na koji način stiže cjepivo u ordinacije, objasnila nam je i predsjednica Koordinacije obiteljske medicine.

''Onoliko koliko mi znamo u ovome tjednu će doći manje količine, znači za otprilike 20-ak pacijenata po ordinaciji, i to samo one koje su prihvatile cijepiti u ordinaciji. Ostali su se odlučili da će čekati veće količine i da će se to onda organizirati po punktovima.

Dakle mi imamo plan da cijepimo prvo starije od 80 godina, kad njih procijepimo onda se spuštamo na 75 i 60 godina i vodimo računa o tome da to ipak budu kronični bolesnici'', rekla je Vikica Krolo, predsjednica Koordinacije obiteljske medicine.

