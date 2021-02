Nakon što je u javnost procurila informacija kako se rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras cijepio protiv koronavirusa još 25. siječnja, iako je prebolio koronavirus u studenom, pročelnik Klinike za stomatologiju Željko Verzak iz zagrebačkog KBC-a tvrdi ''sve je stvar slučajnosti''.

Kako je pojasnio Željko Verzak, rektor Damir Boras našao se na konzultacijama sa suprugom, upravo kada je odjel bio na redu za cijepljenje. Dva se djelatnika nisu pojavila na vrijeme i on je, kako sam priznaje za N1, ponudio rektoru i njegovoj supruzi da se cijepe kako ne bi propale dvije prorijeđene doze cjepiva.

Gostujući na N1, Verzak je komentirao cijepljenje rektora Borasa na Zavodu za stomatologiju. “Ja ne znam kako ste vi uopće došli do informacije da je cijepljen na Zavodu za stomatologiju. Klinika za stomatologiju ne vrši nikakva cijepljenja, mi smo imali taj dan termin i otišli na odjel na kojem se cijepe svi. Svi smo otišli na lokaciju Rebro i cijepili se na odjelu koji cijepi sve”, objasnio je.

Na pitanje kako je baš došlo do toga da je cjepivo ponudio rektoru Borasu tijekom konzultacija, rekao je kako je rektor čuo njegov razgovor na telefon kada su mu javili da su ostale tri doze cjepiva. Pokušao je, kaže, dobiti djelatnike koji se nisu pojavili, ali kako nije uspio, cjepivo je ponudio rektoru.

“Ja sam se čuo s njima i pitao je li moja klinika gotova, rekli su mi da su ostala tri cjepiva, on je to čuo kao i mi i ponudili smo onda rektoru da se cijepi, ako želi”, rekao je Verzak.

“Oni nisu bili na pregledu, došli su k meni na konzultacije. Konzultacije ne bilježimo kao takve, nije bio dijagnostički postupak, nego su došli da vidimo što treba ili ne treba. Ja sam ih pozvao da dođu k meni jer sam cijeli dan bio tamo, pa sam iskoristio to da obavim i taj dio posla”, rekao je Verzak.

“Ja sam pitao ima li razloga da se cijepe. Drugo nisam pitao. I ja sam prebolio, pa sam se cijepio. Nisam ulazio u to, nisam ja epidemiolog. Pitao sam smatraju li da ima razloga da se cijepe, kad je već takva situacija, da i to ne propadne do jutra. Oni su rekli da da i ja nisam dalje ulazio u to”, objasnio je Verzak, koji je dodao da je odmah o svemu obavijestio upravu klinike.

Upitan smatra li sada svoj postupak pogreškom, rekao je: “Naravno da smatram da sam pogriješio. Uvijek je put u pakao popločan dobrim namjerama. Postupio sam tako kako sam postupio. Da imam ponovno priliku, ne bih sigurno u ovu neugodnu situaciju doveo nikoga, a najmanje sebe.”