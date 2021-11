Nakon nekoliko sati sastanka Gospodarsko-socijalnog vijeća, ispred novinara je stao ministar Vili Beroš.

Rekao je da je zadovoljan sastankom te da je bilo konstruktivnih prijedloga.

"Većina socijalnih partnera i poslodavaca je pozdravila uvođenje COVID potvrda", rekao je i dodao da je potrebna reforma zdravstva i ozdravljenje zdravstvenog sustava.

"Reforma nije nešto što se pokreće danas i tu se stvar dovršava. To je dinamički proces za koji trebaju vrijeme i okolnosti. Osobno sam mišljenja da moramo ovu krizu iskoristiti kao trenutak za početak tih reformi. Mi puno vremena nemamo. Od '81. kada je zadnji put suštinski mijenjan zakon, 40 godina smo izgubili. Ako pitate kada i što... To je proces, to nije jedan akt. Jedan korak u tom procesu će se zbiti ovaj ili idući tjedan. To je potpisivanje odluke o objedinjenoj javnoj nabavi" rekao je.

"Temelj je promjena Zakona o zdravstvenoj zaštiti", dodaje. Na pitanje zašto se COVID potvrde uvode tek od 15. studenog, s obzirom da bi se korona brojevi do tad mogli i poduplati, ministar kaže: "Od prije ljeta govorimo o uvođenja COVID potvrda, no doista se nisu stekli preduvjeti. Nije moguće ni u tjedan dana to organizirati. Upravo zato je za pojedine segmente odgođeno uvođenje. Bilo je pitanje na sastanku zašto ne u sve sektore odjednom. Odgovorio sam, zato što smo u datom trenutku procijenili da su zdravstvo i socijala prioritet. Nije svejedno ako bolestan građanin morate ići u bolnicu liječiti se ili ako idete u kafić što nije obavezno.

Povećavali smo stupanj sigurnosti u društvu onim tempom na koji nas je prisiljavala epidemija. Ali tko zna hoće li se za tjedan dana duplati broj. Možda neće. Ali zadatak Vlade je biti na sve spreman."

Beroš je rekao kako je na sastanku jedan od predstavnika poslodavaca izračunao da, kada bi svi podlegli širokoj upotrebi potvrda, za 700.000 ljudi bilo iznimno teško organizirali testiranja.

"Moramo propisati ono što je životno, što možemo implementirati", dodaje.

"Ne odnosi se to na uvođenje na državne institucije. A svima, uključujući djelatnike želimo dati vremena da promisle, da gledaju gdje će se cijepiti. Niz epidemiologa je donijela tu odluku", kaže.

"Ljudi umiru zbog toga što.. Nemojmo cijeli krimen bacati na necijepljene. To ne želim. Oni koji ne poštuju mjere... Mogli bismo nositi maske, provjetravati prostorije, prati ruke... Plus postotak cijepljenih. Odgovornost je na svima nama. Mjere koje uvodimo, uvodimo nerado. I dalje vam ponavljam da smo mišljenja da su mjere promišljene", dodaje.

Na pitanje kad se misli obustaviti besplatna testiranja, rekao je da još ne razmišljaju o tome.

Ribić: "Veći gubitak nego u ratu"

Vilim Ribić rekao je kako je vrijeme da država preuzme odgovornost.

"Kako bi se država financirala kad bi svatko ima pravo, a ne obavezu plaćanja poreza? Situacija je tako dramatična da moramo napustit tu naivnu predodžbu apeliranja. Prestrašno je da se svaki dan autobus od 50 ljudi surva u proaliju", rekao je i dindikalist od Ribić.