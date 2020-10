Najgori je dan od pojave koronavirusa u Hrvatskoj. Zbog 542 novozaražena bio je izvanredni sastanak u Vladi, a koje poteze nacionalni krizni stožer planira dalje poduzeti pitala je reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus članicu stožera Alemku Markotić.

Najvjerojatnije od sljedećeg tjedna maske će biti obavezne u svim zatvorenim prostorima, a najvjerojatnije i na nekim otvorenima gdje se skuplja puno ljudi. Krunoslav Capak i Davor Božinović su kazali kako će učiniti sve da do novog lockdowna ne dođe, ali ta mogućnost nije isključena.

"Nitko nije zagovornik novog lockdowna, znamo koliko je to teška mjera. U prvom valu je bila opravdana, spasila nas je, sad svi moramo raditi da to toga ne dođe", kazala je profesorica Alemka Markotić.

Za one koji ne nose maske kaže: "Svi koji ne žele shvatiti da ovo nije neki bezvezan virus, koji ne razmišljaju da mogu ugroziti druge, nanose štetu svima nama, zdravstvu, i na kraju sebi".

Na pitanje treba li ih kažnjavati, Markotić kaže da su ona i cijeli stožer za "beskonačne razgovore i uvjeravanja. Mislimo da svaki čovjek koji ima imalo razuma može shvatiti o čemu se radi, pogotovo kada pogleda današnje brojke i da s normalnim pristupom možemo dobiti i one koji još ne shvaćaju o čemu se radi". Ako to neće ići, postoje i neke druge mjere, kaže profesorica, ali ističe kako je ona uvjerena da je velik broj ljudi odgovoran, no samo su se malo previše opustili.

Porast broja oboljelih mogao bi biti veliki teret za zdravstveni sustav koji je još pod kontrolom, no ako se ovako nastavi, ubrzo bi se mogla ponovno aktivirati zagrebačka Arena.

"Sustav je još pod kontrolom, međutim, nekoliko dana ovako velikih brojki za 10-ak dana će sigurno rezultirati velikim brojem oboljelih. Ako uzmemo Grad Zagreb u kojem je sad nekoliko dana najveći broj oboljelih, kapaciteti koje trenutno imamo u Klinici za infektivne bolesti i u KBC Dubrava koja je više od polovice puna, neće biti dostatni, morat će se početi puniti šatori, a ne bih voljela razmišljati o onim scenama koje smo imali kad smo postavljali Arenu, samo prazna Arena, sjećate se kakav je učinak imala na sve nas", kazala je Markotić.

Maske ćemo trebati nositi i na otvorenom na mjestima gdje se okuplja velik broj ljudi.

Markotić kaže kako se intenzivno razgovara s predstavnicima Crkve jer nam uskoro slijede blagdani poput Svih svetih. Profesorica kaže kako su svjesni ozbiljnosti situacije te da će se predložene mjere prihvatiti i provoditi.

"Definitivno možemo očekivati sljedećih dana velike brojke. Idućih dana se još imamo šanse odlučiti hoćemo li biti odgovorni, hoćemo li se odlučiti za zdravlje, za život, za ekonomiju, za koliko-toliko normalan život i rad i radna mjesta, ili ćemo se odlučiti biti neodgovorni, za bolest i kaos", kaže Markotić te dodaje kako vjeruje da će se Hvati odlučiti za ono prvo i "da će preokrenuti utakmicu koju trenutno vodi virus sa 1:0".

