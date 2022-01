Ministar zdravstva Vili Beroš i ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Alemka Markotić objavili su nove informacije o epidemiji koronavirusa u Hrvatskoj.

Ministar Beroš kazao je da brojke ponovno rastu. "Ponovno nam je 14-dnevna stopa na 100.000 stanovnika iznad 1000", kazao je Beroš.

"Hospitalizirano je 1817 bolesnika. Na prvom je mjestu Splitsko-dalmatinska županija pa Grad Zagreb. U nekim je mjestima postotak pozitivnih na testiranju čak 60 posto", kazao je Beroš.

"S obzirom na pojavu novih varijanti koje ne dominiraju u Hrvatskoj, docjepljivanje je od iznimne važnosti", rekao je Beroš i rekao da je među testiranima bilo 1,5 posto cijepljenih. "Vjerujem da smo na taj način spriječili daljnje širenje bolesti", objasnio je.

"Što se cijepljenja u zdravstvenom sustavu tiče, apeliramo na sve zdravstvene djelatnike da se docijepe", rekao je Beroš. "Tablice opet pokazuju uzlazne linije zaraženih, hospitaliziranih i onih na respiratorima", kazao je Beroš.

"Porast brojeva nije ohrabrujući"

"Porast brojeva nije ohrabrujući, uzroci za to su okupljanja tijekom blagdana, druženja i nepridržavanje mjera", rekao je i dodao da je visokosuspektnih pozitivnih omikronom 113 plus još troje potvrđenih.

"Od tisuću uzoraka koji su 21. prosinca upućeni u analizu imamo tri potvrđena uzorka na omikron. Oko 30 do 40 posto pozitivnih bi mogao biti omikron", rekao je.

"Hrvatska neće izbjeći širenje omikrona", rekao je i dodao kako je flurona već u Hrvatskoj.

"Riječ je o mladoj pacijentici čije je stanje stabilno", dodao je.

Pokazao je tabele s brojevima hospitaliziranih. "Ako kompariramo broj hospitaliziranih krajem prošle godine, kad je bilo manje cijepljenih, i sad, vidite taj pad. To su spašeni životi", rekao je Beroš.

Francuska otkrila novi soj

"Francuzi su otkrili novi soj. To je nova varijanta koja ima 46 mutacija i zabilježena je u vezi s ulaskom određene osobe iz Kameruna, gdje dominira varijanta kao i u Kongu. Zasad Svjetska zdravstvena organizacija ne pridaje tome veću pažnju, ali to je dokaz da moramo biti pažljivi. Moramo postići kolektivni imunitet, procijepiti se. To je puno bolje nego zaraziti se", kazao je Beroš.

Dodao je da mjesta za opuštanje nema. Navodi da zaražena osoba može biti zarazna i do dva dana prije prvih simptoma.

"Smanjiti broj nepotrebnih kontakata"

"Pokušavamo smanjiti broj nepotrebnih kontakata. Svatko od nas mora detektirati kontakte koji nisu nužni. Ako ih uspijemo eliminirati, napravili smo veliku stvar", rekao je Beroš.

Na pitanje o mogućem postrožavanju mjera navodi kako se sve svodi na isto - izbjegavanje nepotrebnih kontakata.

"Bilo da je riječ o otkazivanju određenih događanja, uporabi COVID potvrda i slično. Epidemiolozi zagovaraju takvu metodu. Pokušavamo naći određeni balans između održavanja normalnih tijekova života i epidemiološke situacije. Od iznimne je važnosti i zahvaljujem županijskim stožerima koji adekvatno ocjenjuju situaciju i od njih dobivamo preporuke", navodi Beroš.

"Razgovarali smo o online nastavi, ali mislim da to nije pravi put kretanja. Malo smo svi skupa zanemarili onu strategiju balončića, odnosno mjehurića. Trebalo bi ponovno razmisliti o nemiješanju određenih školskih skupina kako smo to ranije radili", navodi Beroš.

"Kasnimo s pojavom omikrona"

"Ako hoćete moju najiskreniju dvojbu - mi kasnimo s pojavom omikrona u značajnijoj mjeri i to je odličan trenutak. Tek ćemo utvrditi što omikron znači i uzrokuje li zaista kaos kako neki tvrde. On će prohujati našom populacijom i aktivno nas imunizirati. Uvoditi mjere ili usporiti infekciju omikrona i prolongirati je ili ne?", kazao je Beroš i dodao da će se rezultati u drugim zemljama tek vidjeti.

Beroš navodi kako je broj zaraženih omikronom vjerojatno i veći, no ta varijanta nije predominantna kao u europskim zemljama te da Hrvatska ima prozor od dva do tri tjedna u kojima može promatrati situaciju u Europi i zemljama u kojima je omikron puno rašireniji.

"Budu li nam se punile bolnice, onda će naš put biti znatno drugačiji", dodao je Beroš i objasnio kako će se mjere mijenjati.

Kalkuliraju s više opcija

Na pitanje novinara hoće li popustiti mjere kako bi omikron prošao kroz populaciju, navodi kako to nije nemoguće. "Ovo nije opcija koja je vrijedila za delta-varijantu i sve one ranije. Sada s time kalkuliramo, pa ostavljam i tu mogućnost", rekao je.

Navodi kako od liječnika iz Dalmacije dobiva zastrašujuće prognoze o tome što će se događati nakon blagdana. "Zgrozio sam se kad su prijatelji izviždali cijepljenu ženu jer je 'obilježena'. Ljudi moji, pa u 21. stoljeću smo!" naveo je Beroš.

Peti val epidemije već je tu

O sljedećem valu epidemije navodi kako se on očekuje. "Kad je riječ o porastu brojeva, ja bih rekao da je peti val već tu. Spojio se s četvrtim valom, u kojem nismo smanjili brojke hospitaliziranih", kazao je Beroš.

"Treća, docjepna doza štiti u većem postotku i od omikrona. Svjetska populacija ima sreću što mutacije nisu ekstremne jer cjepivo ne bi sprječavalo teže oblike bolesti", kazao je Beroš.

O pooštravanju mjera navodi kako je u tijeku komunikacija s lokalnim stožerima. "Istarska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija su tražile strože mjere", naveo je.

Klinika stabilna

Markotić navodi da je situacija u Klinici stabilna. "Ima nešto mjesta, no imamo veliki broj bolesnika na respiratorima i srednje teško do teško oboljelih. Budimo odgovorni, cijepimo se, držimo distancu, maske, moramo premostiti priču s omikronom i da ostanemo živi i zdravi", rekla je Markotić.

Na pitanje novinara imaju li suspektnih slučajeva flurone navodi kako dvojne infekcije za sada nisu dokazane.

"Imali smo nekoliko suspektnih, no nismo dokazali među hospitaliziranima i onima koji su se testirali unutar Klinike. Uobičajene su dvojne, a znaju se dogoditi i trojne infekcije. To nije nekakvo spektakularno otkriće. U vrijeme gripe stariji bolesnici dobivaju i pneumokok. Bitno je da ljudi razmisle o tome da se cijepe i protiv gripe. Ljudi će se vraćati sa skijanja i tad bude sezona gripe na vrhuncu", rekla je Markotić.

"Ljudi mogu biti inficirani s dva uzročnika, pa se može očekivati nešto teža klinička slika. Ova pacijentica je mlađa osoba i ima blaže simptome", rekla je i pozvala građane na cijepljenje protiv gripe.

U utorak je objavljeno da je u Hrvatskoj detektiran i prvi slučaj flurone - kada je osoba zaražena paralelno koronavirusom i gripom.

Imamo veliki skok broja zaraženih. U posljednja 24 sata zabilježeno je 5845 novih slučajeva zaraze. Među njima je 1817 pacijenata na bolničkom liječenju, od kojih su 233 na respiratoru. Preminulo je 46 osoba.