Kava u svom najuzbudljivijem izdanju - regionalni spektakl godine

BARCAFFÈ BARISTA CUP 2025. PRIREDIO NEZABORAVNO FINALE I OTKRIO

NOVE ZVIJEZDE BARISTA SCENE

U uzbudljivoj atmosferi pred okupljenima u Barcaffè Akademiji, natjecatelji su odmjerili snage u tri zahtjevne discipline. Prva je bila priprema espressa, gdje je svaki barista morao pokazati savršenu ravnotežu okusa, kremastu teksturu i preciznu tehniku pripreme za savršenu ekstrakciju, a u disciplini mliječnog napitka, pažnja se usmjerila na pravilno sljubljivanje mlijeka i kave, precizno iscrtavanje i vizualni dojam latte arta, sve unutar strogo mjerenog vremena. Najuzbudljiviji trenutak bilo je ipak predstavljanje autorskog napitka s potpisom (signature drink), gdje su baristi morali u ograničenom vremenu izraziti svoju kreativnost kroz kombinacije aroma, sastojaka i inovativne prezentacije, pretvarajući svaku šalicu u jedinstveno iskustvo. Publika je s oduševljenjem pratila svaki detalj, dok su sudionici balansirali između tehničke preciznosti i umjetničke inspiracije pod pritiskom odbrojavanja svake sekunde.

Nakon napetog finala, ovogodišnjim prvakom proglašen je Karlo Purić iz Hrvatske, nositelj prošlogodišnje titule koji je impresionirao žiri tehničkom preciznošću i inovativnim pristupom kreiranju napitka s potpisom. Drugo mjesto osvojila je Lejla Krasnić iz Bosne i Hercegovine, dok je treće mjesto pripalo Jasminu Husiću iz Slovenije.

Uz prestižnu titulu najboljeg bariste regije, pobjednik je osvojio i novčanu nagradu od 5.000 eura.

Lejla Krasnić, Karlo Purić, Jasmin Husić (Foto: D. Kokorić/ Kabinet portret)

Voditeljski dvojac Daniel Bilić i Ula Furlan i ove se godine pobrinuo da atmosfera tijekom cijelog natjecanja bude dinamična i zabavna, dok je publika imala jedinstvenu priliku izbliza svjedočiti vrhunskim vještinama barista iz regije. Dodatnu vrijednost događaju dala su i renomirana imena iz ugostiteljske scene, koji su kao gosti svojim prisustvom i iskustvom dodatno naglasili važnost kave i barističkog umijeća u regionalnoj kulturi.

Daniel Bilić i Ula Furlan (Foto: Barcaffè regionalni marketing tim)

STRAST, ZNANJE I VRHUNSKA IZVEDBA

Finalisti iz Slovenije, Hrvatske, Srbije te Bosne i Hercegovine su još jednom pokazali da priprema kave nadilazi samu rutinu - ona je spoj strasti, znanja i kreativnosti. Svaka disciplina zahtijevala je iznimnu koncentraciju i osjećaj za detalj, a žiri je ocjenjivao svaki aspekt pripreme: od arome i balansa okusa do prezentacije. Posebna pažnja bila je posvećena i tehničkoj izvedbi: preciznosti u doziranju, pravilnom tampiranju, konzistenciji ekstrakcije te drugim standardima, što je u konačnici činilo cjelovit dojam i odlučivalo o pobjedniku.

Šesteročlani žiri činili su istaknuti stručnjaci iz svijeta kave i barista scene s dugogodišnjim iskustvom: Nik Oroši, Matija Matijaško, Filip Lipnik, Peter Ševič, Toni Matas te glavni sudac, Aleš Gorenc. Njihovo iskustvo, stručnost i objektivnost dali su dodatnu težinu svakom bodu, a istovremeno inspirirali natjecatelje da daju svoj maksimum.

Slaven Romac, glavni direktor Strateškog poslovnog područja Pića, Emil Jr. Tedeschi, rukovoditelj prodaje za specialty kave, Mate Štetić, potpred (Foto: D. Kokorić/ Kabinet portret)

Osim natjecateljskog dijela, posjetitelji su mogli uživati u degustacijama Barcaffè Espressa te Java specialty kave - koja oduševljava punoćom okusa i vrhunskom kvalitetom, namijenjenom istinskim ljubiteljima kave. Program su dodatno obogatili kokteli inspirirani kavom i atraktivan nastup brazilskih plesačica, čime je na poseban način oživljena poveznica s Brazilom, najvećim svjetskim proizvođačem kave.

BARCAFFÈ BARISTA CUP – MJESTO GDJE SE RAĐAJU NOVI PRVACI

„Barcaffè Barista Cup utjelovljuje srž naše filozofije, a to su predanost edukaciji i vrhunskom performansu u svijetu kave. Događaj okuplja strastvene bariste iz cijele regije i više je od natjecanja. To je susret gdje se rađaju novi prvaci, platforma za dijeljenje iskustava, pronalaženje inspiracije i jačanje zajednice koja postavlja nove standarde“, istaknula je Tihana Vujčić, direktorica marketinga Barcaffèa.

Ovogodišnje zagrebačko izdanje regionalnog Barcaffè Barista Cupa još jednom je potvrdilo status vodeće platforme koja povezuje ljubitelje kave, promovira barista kulturu i otkriva nove talente. Kava je ovdje mnogo više od pića – ona je iskustvo koje zahtijeva predanost i ljubav, a ujedno povezuje ljude.

Barcaffè Barista CUP 2025 (Foto: D. Kokorić/ Kabinet portret)

Barcaffè regionalni marketing tim (Foto: D. Kokorić/ Kabinet portret)

