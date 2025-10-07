Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Oglas

Kava u svom najuzbudljivijem izdanju - regionalni spektakl godine

Piše OGLAS, 07. listopada 2025. @ 14:39 komentari
Pr
Pr Foto: D. Kokorić/ Kabinet portret
U zagrebačkoj Barcaffè Akademiji, Business Park 1A, održano je veliko finale regionalnog natjecanja Barcaffè Barista Cup 2025., koje je okupilo 8 najboljih barista iz regije.
Najčitanije
  1. Papa Lav XIV.
    nova pravila

    Papa napravio značajan korak: Poništio je uredbu svog prethodnika o važnom pitanju
  2. Helikopter se srušio na autocestu
    Teška nesreća u SAD-u

    VIDEO Helikopter hitne pomoći srušio se na autocestu, stižu prve snimke
  3. Harvard
    Odgovorni su

    Užas u poznatoj instituciji: Sjekao, krao i prodavao dijelove tijela! "To je trajalo godinama..."
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Peru: Biskup optužen da je imao 17 ljubavnica
TELEVISA PRESENTA
Svećenik imao 17 ljubavnica, razotkrila ga ljubomorna časna sestra: "Poslao je poruku spremačici..."
Uhićen jedan od najtraženijih talijanskih mafijaša: Policija objavila snimku
lice s tjeralice
VIDEO Pogledajte upad policije u dom ozloglašenog mafijaša: Tažili su ga pet godina
Napad nožem u Herdeckeu: novoizabrana gradonačelnica Iris Stalzer teško ranjena, istraga u tijeku
Užas u Njemačkoj
Nožem izbodena nova gradonačelnica, ozljede su opasne za život: U tijeku je velika policijska akcija
Kako se piše: petoro ili petero
Kako se piše
Petoro ili petero
Kava u svom najuzbudljivijem izdanju - regionalni spektakl godine
Oglas
Kava u svom najuzbudljivijem izdanju - regionalni spektakl godine
Češka: Babiš pregovara o koaliciji s euroskepticima i krajnjom desnicom
slagalica u Češkoj
Babiš pregovara o koaliciji s euroskepticima i krajnjom desnicom
Medicinski helikopter srušio se na autocestu: Troje teško ozlijeđenih
Teška nesreća u SAD-u
VIDEO Helikopter hitne pomoći srušio se na autocestu, stižu prve snimke
Papa Lav izdao nova pravila o vatikanskim ulaganjima
nova pravila
Papa napravio značajan korak: Poništio je uredbu svog prethodnika o važnom pitanju
Zamjena beba u austrijskoj bolnici riješena DNK testom nakon 35 godina
ogromna pogreška
Slučaj zamjene beba riješen nakon 35 godina nevjerojatnim spletom okolnosti: "Pomalo jezivo"
BiH: Tri osobe uhićene zbog izazivanja nacionalne i vjerske mržnje
UHIĆEN JE
Snimao uznemirujuće prijetnje, objavio fotografije u odori: "Ovo nije ni Široki Bijeg ni Jajce"
Milijun ovih kolačića past će na zemlju: Nemojte ih dirati, evo čemu služe
Objavilo ministarstvo
Nemojte dirati ove kolačiće! Past će ih milijun na zemlju, evo o čemu se radi
Harvard odgovoran što je bivši upravitelj mrtvačnice krao dijelove mrtvaca
Odgovorni su
Užas u poznatoj instituciji: Sjekao, krao i prodavao dijelove tijela! "To je trajalo godinama..."
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Papa Lav izdao nova pravila o vatikanskim ulaganjima
nova pravila
Papa napravio značajan korak: Poništio je uredbu svog prethodnika o važnom pitanju
Medicinski helikopter srušio se na autocestu: Troje teško ozlijeđenih
Teška nesreća u SAD-u
VIDEO Helikopter hitne pomoći srušio se na autocestu, stižu prve snimke
Harvard odgovoran što je bivši upravitelj mrtvačnice krao dijelove mrtvaca
Odgovorni su
Užas u poznatoj instituciji: Sjekao, krao i prodavao dijelove tijela! "To je trajalo godinama..."
show
Umro je Halid Bešlić
u 72. godini
Preminuo Halid Bešlić, kralj narodne glazbe
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
Barack i Michelle Obama obilježili su 33. godišnjicu braka
sve su objasnili!
Slavlje u obitelji Obama nakon šuškanja o krahu braka: "Najbolja odluka koju sam donio..."
zdravlje
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Pokrovitelj Donat
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Led u centru grada iznenadio pješake, svi na istom mjestu padali kao kruške
Jao...
Led u centru grada iznenadio pješake, svi na istom mjestu padali kao kruške
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
LOL
"Znaš što bih ti radio?": Odgovorila na tipičnu balkansku poruku i nasmijala regiju
"Koja ti je najdraža hrvatska psovka?": Muž Amerikanac iskreno odgovorio, supruga nije bila spremna
Barem je iskren
"Koja ti je najdraža hrvatska psovka?": Muž Amerikanac iskreno odgovorio, supruga nije bila spremna
tech
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
Pojavile se brojne teorije
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači?
Nije puno, ali statistički značajno
Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači?
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
sport
Gonzalo Villar oglasio se na društvenim mrežama nakon što je njegova minutaža u Dinamu sve manja
Ispao iz prvog plana
Španjolska zvijezda frustrirana u Dinamu? Objavom na Instagramu digao buru
Bobanova reakcija na izjavu o Modriću opet postala hit: "Ma, što pričaš ti"
Sve gledao u čudu
VIDEO Bobanova reakcija na izjavu o Modriću opet postala hit: "Ma, što pričaš ti"
VIDEO Lopta je na treningu Reala letjela prema Alonsu, svi su zinuli kad su vidjeli što je trener napravio
FORMA JE PROLAZNA...
VIDEO Lopta je na treningu Reala letjela prema Alonsu, svi su zinuli kad su vidjeli što je trener napravio
tv
MasterChef: Žiri je pošteno zeznuo Juricu! Nije pao kamen, već stijena s njegova srca!
SVAKA ČAST!
Žiri je pošteno zeznuo Juricu! Nije pao kamen, već stijena s njegova srca!
U dobru i zlu: Težak susret s ocem - hoće li mu povjerovati?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Težak susret s ocem - hoće li mu povjerovati?
Skrivena sudbina: Ne vjeruje onome što čuje – što stoji iza njezine odluke?
SKRIVENA SUDBINA
Skrivena sudbina: Ne vjeruje onome što čuje – što stoji iza njezine odluke?
putovanja
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Hrskava izvana, kremasta iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Focaccia di Recco
Hrskava izvana, sočna iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
pipi e patati
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
Prestigli SpaceX
Zaključili prodaju dionica od 6,6 milijardi dolara i postali najvrjednija privatna kompanija na svijetu
Velika promjena kod procedure ulaska stranaca u Hrvatsku od listopada. Hoće li nastati velike gužve?
Predvidite kašnjenja
Velika promjena kod procedure ulaska stranaca u Hrvatsku od listopada. Hoće li nastati velike gužve?
lifestyle
Nina Badrić u bajkerskim čizmama i jakni brenda Batakovic
SJAJNA KOMBINACIJA
Nina Badrić: Genijalna jakna i mrak čizme koje jednako vole i uske traperice i minicu
Lejla Filipović u tamnoplavim trapericama
NEPOGREŠIV MODEL
Ako želite traperice koje zaslužuju čistu peticu, pogledajte izbor Lejle Filipović
Ulična moda mrežaste čarape i visoke čizme, Zagreb
Teško je skrenuti pogled
Čarape plavokose ljepotice sa zagrebačke špice bacaju i minicu u drugi plan
sve
Umro je Halid Bešlić
u 72. godini
Preminuo Halid Bešlić, kralj narodne glazbe
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene