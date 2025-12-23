Kad želudac kaže “dosta!” – Žele upozorava o blagdanskom pretjerivanju

Zagrebački advent pozicioniran je kao božićna čarolija u kojoj se svi opuštaju, uživaju u mirisima fritula, kobasica, kuhanog vina i svega što vaša duša i tijelo žele. I tko može odoljeti? Nitko. Ali nažalost, vaš želudac ima svoje vlastite planove.

U srcu te adventske ludnice, ove godine pojavila se figura koja nikoga nije ostavila ravnodušnim – Žele. Lik koji personificira vaš vlastiti želudac, ali nije samo simpatičan. On je žestok i ima poruku: „Dosta je bilo!“

Žele nije imao vremena za suzdržavanje ni pretjeranu ljubaznost. Stajao je među posjetiteljima na lokacijama Fooling Around na Oleander terasi Esplanade Zagreb hotela i Fuliranju na Strossmayerovom trgu, neprimjetno se stapajući s gužvom, a opet nemoguće ga je bilo ne primijetiti. U rukama je nosio transparente s porukama koje su svima bile itekako bliske i razumljive. Nije se tu radilo o stidljivom podsjećanju ni diskretnom humoru – Žele je bio glas vašeg želuca, onaj unutarnji komentar koji se javlja između zalogaja, podsjećajući vas da je uživanje dio iskustva, ali i da svaka granica postoji s razlogom.

Simpatični Žele brzo je postao glavna atrakcija Adventa. Posjetitelji su se smijali, fotografirali, a onda su spontano dijelili svoje “želučane” priče. O svim tim pretrpanim tanjurima, pretjerivanjima i onim trenucima kada shvatite da ste pretjerali s porcijama, a sada vam želudac šalje jasne signale.

I dok je Žele bio tu da vas podsjeti na to, RefluSTAT je bio onaj nevidljivi junak u pozadini koji vas upozorava. Radi se o medicinskom proizvodu baziranom na prirodnim sastojcima alginatima, koji vam može pomoći kod žgaravice uslijed obilatih blagdanskih užitaka.

Upečatljiva adventska kampanja pod nazivom „Vjerujte svom želucu“ Jadran-galenskog laboratorija d.d. (JGL d.d.) ima jasnu poruku: blagdani su za uživanje, a ne za patnju. Žele nije samo maskota, on je simbol svih želudaca koji na kraju večeri traže pažnju. I baš zato, uz RefluSTAT, možete uživati u svim onim užicima koje volite, bez da žgaravica nužno pokvari raspoloženje.

Ovih blagdana, dozvolite si sve što volite, ali s malo pažnje prema svom želucu. Vjerujte svom želucu, vjerujte Želetu – jer uz RefluSTAT, svaki zalogaj ostaje užitak, a ne teret.



