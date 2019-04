Bivša HSS-ovka Marijana Petir prikupila je potpise kako bi ponovo ušla u EU parlament. Ovaj put na izbore izlazi kao neovisna kandidatkinja.

Najavila je dolazak u Državno izborno povjerenstvo u 23 sata. DIP je ovu informaciju potvrdio za Dnevnik Nove TV.

.@marijana_petir najavila dolazak u Državno izborno povjerenstvo u 23 sata! Potvrdili za @novahr u DIP-u! @DNEVNIKhr — Ivana Brkić (@BrkicNovaTV) 9. travnja 2019.

Petir je, da bi se kandidirala, morala prikupiti 5000 potpisa. U prikupljanju potpisa za pomoć je molila građane.

Podsjetimo, Marijana Petir ušla je u Europski parlament na listi HDZ-a, ali kao članica HSS-a.

Iz te je stranke izbačena, nakon odluke Predsjedništva jer nije poštovala odluku Glavnog odbora stranke da na prošle parlamentarne izbore HSS izađe s Narodnom koalicijom (SDP, HNS, HSS i HSU).



Nagađalo se da će Petir i ovoga puta biti na listi HDZ-a, no to se nije dogodilo. Kazala je da joj je HDZ nudio mjesto na listi, ali je to bilo uvjetovano njezinim učlanjenjem u tu stranku. To joj vjerojatno nije odgovaralo pa na izbore izlazi samostalno.