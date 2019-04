Bivša HSS-ovka Marijana Petir prikuplja potpise kako bi ponovo ušla u EU parlament. Ovaj put kao neovisna kandidatkinja. Kako bi se uopće mogla kandidirati, do utorka u ponoć, do kada je rok, mora prikupiti 5000 potpisa.

Marijana Petir ušla je u Europski parlament na listi HDZ-a, ali kao članica HSS-a. Iz te je stranke izbačena, nakon odluke Predsjedništva jer nije poštovala odluku Glavnog odbora stranke da na prošle parlamentarne izbore HSS izađe s Narodnom koalicijom (SDP, HNS, HSS i HSU).

Nagađalo se kako će Petir i ovoga puta biti na listi HDZ-a, no to se nije dogodilo. Za Jutarnji list je izjavila kako joj je HDZ nudio mjesto na listi, ali da je to uvjetovao njezinim učlanjenjem u tu stranku. To joj, čini se, nije odgovaralo, pa na izbore izlazi samostalno, ali pod uvjetom da prikupi dovoljan broj potpisa, potrebnih za kandidaturu.

Za pomoć je molila građane. U nedjelju navečer na svojem Facebook profilu objavila je fotografiju na kojoj ljubi zastavu i uz to napisala kako će potpise za kandidaturu prikupljati u ponedjeljak do 20 sati u njezinom uredu u Zvonimirovoj ulici u Zagrebu.

U objavi je napisala:

"Dragi Facebook prijatelji, drage građanke i građani Republike Hrvatske. Zahvalna na podršci koja mi stalno pristiže, želim vas obavijestiti da sam na izbore za Europski parlament odlučila izaći sa svojom nezavisnom listom obzirom da nisam članica niti jedne stranke pri čemu mi je potrebna vaša pomoć.

Ukoliko želite podržati moju kandidaturu kao nezavisne zastupnice, možete to učiniti svojim potpisom u mojem uredu u Zagrebu (Zvonimirova 17 - ulični ulaz) sutra, u ponedjeljak, 8. travnja 2019. od 8 do 20 sati.

Vjerujem da u sljedećem mandatu zajedno možemo učiniti još i više, a prvi korak je sakupiti dovoljno potpisa. Hvala vam na vašoj podršci. ❤ Klub zastupnika EPP-a", stoji u objavi.