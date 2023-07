Troskot o plinskoj aferi i novim spoznajama: "Radi se o velikim količinama plina koje su bile trošene u našim termoelektranama"

S Markova trga javio se reporter Nove TV Hrvoje Krešić koji je razgovarao sa Zvonimirom Troskotom, saborskim zastupnikom Mosta.

Pisali ste ministru Filipoviću, imate novih spoznaja o HEP-u. O čemu se radi, pitao je Krešić Troskota.

"Dana 28. lipnja otkrili smo aferu koja je dan-danas prisutna i za koju još nismo dobili odgovor tko su glavni akteri, a ta afera je povezana s novim otkrićem i upitom koji smo postavili 18. srpnja. Radi se o velikim količinama plina koje su bile trošene u našim termoelektranama za proizvodnju električne struje, što je čudnovato. U prvih šest mjeseci 2023. godine imali smo velike oborine u Hrvatskoj i točno se zna da su hidroelektrane optimalne za proizvodnju električne energije, što znači da je netko svjesno HEP doveo do gubitka, svjesno je nabavljao velike količine plina i u tom smislu smo postavili pitanje tko je taj dobavljač, po kojoj cijenu je plin nabavljen. Opet nas ne bi čudilo da je dobavljač bilo Prvo plinarsko društvo", rekao je Troskot.

Pročitajte i ovo Za Dnevnik Nove TV Tomašević otkrio hoće li u Zagrebu biti proglašena elementarna nepogoda. Pogledajte i što mu je rekla jedna Zagrepčanka: "Ja hoću znati..."

"Što se tiče same nabavke unutar HEP-a uvijek je to samo jedan čovjek Frane Barbarić, predsjednik uprave HEP-a zajedno sa Tomislavom Šambićem, članom Uprave. A on je dosta zanimljiv za istragu, s istoka Hrvatske je, bavi se plinom i ne bi čudilo da je povezan s Prvim plinarskim društvom", kaže Troskot.

Naglasio je da su prvo pisali i pitali ministra Filipoviću o tome, a nakon toga sve će prijaviti i ostalim organima vlasti i istražnim vlastima.

Pročitajte i ovo Vozili izmjenjenim trasama Nije zbog nevremena! Tramvajski promet na dijelu Savske ceste bio satima u prekidu: ZET objavio razlog

Pročitajte i ovo Velike štete Apokaliptične slike Zagreba nakon oluje: "Ovo je atomska bomba"

"Dosta je da se lešinari s državnim firmama. Vidi se iz financijskih izvještaja da za vrijeme mandata Frane Barbarića HEP nije uložio niti u jednu hidroelektranu, solarnu elektranu, vjetroelektranu... Jedina imovina u koju je uloženo je kuća s bazenom na Hvaru Frane Barbarića, koja je ilegalno i bespravno sagrađena, a još nije srušena", rekao je.

Na upit da je poznato da je svibnju otvorena solarna elektrana, Troskot je rekao da je riječ o 3,5 megavata solarne elektrane što je za tako veliku kompaniju kao što je HEP podkapacitiranost.

"Jedan Maribor ima više solarnih elektrana nego Hrvatska i postavlja pitanje zašto mi nemamo", rekao je, dodavši: Sav novac ulaže se u vile s bazenom koje pripadaju hvarskom kartelu kojem je na čelu Andrej Plenković.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.