Hoće li Milanović sazvati izvanrednu sjednicu Sabora i traži li isprike? "Vjerojatno ne bi htio samom sebi priuštiti takav udarac, ali znamo da je on prilično nepredvidljiv"

Zahtjev za izvanrednom sjednicom Sabora je poslan. Hoće li im predsjednik Zoran Milanović udovoljiti? "Prije bih rekao da neće nego da hoće. Znamo kada se poseže za proceduralnim isprikama. Naglasio je da bi predsjednik svrstao na jednu stranu, što želi izbjeći. Milanović se ne želi poniziti pred vladajućima.

"Milanović je jučer tražio proceduralne isprike. Rekao je da mu se pošalje pismeno upit, a ne da se o tome govori. To su iz oporbe i napravili. Naglasio je da bi se predsjednik svrstao na jednu stranu, a to ne želi. Milanović se vjerojatno ne želi poniziti pred vladajućima. Moglo bi se dogoditi da sazove sjednicu Sabora, a onda se svi vladajući zastupnici dogovore da se ne pojave. Milanović samom sebi takav udarac vrlo vjerojatno ne bi htio priuštiti, ali znamo da je on prilično nepredvidljiv", prokomentirao je Krešić.

Na pitanje kako tumači ponašanje predsjednika u ova dva slučaja, aferi plin i paralizi pravosuđa, Hrešić je rekao da Milanović voli naglašavati koliko ozbiljno shvaća svoje ustavne ovlasti.

"One su relativno male - tiču se obrane i vanjskih poslova. U tom možda treba tražiti dio odgovora. On voli komentirati sve i svašta, neovisno je li mu to u ovlastima, je li primjereno ili nije. Obično se drži ustavnih okvira. Upravo se u jednom od njih nešto i događa. Pokušaj dogovora oko šefa Vojno sigurnosno-obavještajne agencije gdje su neki pomaci su ipak učinjeni. Milanović možda razmišlja da se nešto može dogovoriti s Plenkovićem, da to ne treba odmah razbucati. U konačnici, na neki način to čujemo i od Plenkovića koji nije nešto snažno opleo po Milanoviću", rekao je Krešić.

Ministar Davor Filipović je u utorak bio oštar prema predsjedniku uprave HEP-a Frani Barbariću. Kaže da ga nitko nije iz HEP-a izvijestio da namjerava prodavati plin po toliko niskoj cijeni. Kako će ova afera završiti?

"To zna samo Plenković. Ono što mi znamo kako se Plenković u zadnjih sedam godina ponašao, on će čekati da novi slojevi novih priča prekriju ovu aferu. Problem s takvim pristupom je što se može dogoditi novi krak ove priče, nova afera vezana za HEP, plin, ministarstvo gospodarstva. Onda će samo još pojačati sve što do sada nije riješeno", zaključio je Krešić.

