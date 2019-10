Zoran Milanović komentirao je najavu kandidature Kolinde Grabar-Kitarović koja će biti u srijedu, a imao je poruku i za Milana Bandića.

U povodu obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba Stranka umirovljenika organizirala je druženje s građanima i prigodne zdravstvene akcije. Bila je to prigoda da podrže kandidaturu Zorana Milanovića.

Milanović je rekao da se umirovljenici žale na male mirovine. ''Sve je više starijih ljudi. To nema veze s ideologijom, to je stvar preživljavanja'', komentirao je Milanović. Naglasio je da mu je jako važna potpora umirovljeničkih stranaka i umirovljenika, kao i potpora svih ostalih.

Nije htio komentirati izlazak Matije Posavca iz HNS-a. Na pitanje očekuje li podršku njegovih birača, Milanović je odgovorio: ''Nema njegovih i mojih birača, to su građani koji izlaze na izbore.''

''Međimurje je prastari dio Hrvatske, uvijek sam tamo imao podršku, nadam se da ću i sada'', rekao je Milanović. Osvrnuo se i na otkazani dolazak predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na Gerontološki tulum.

''Tu je trebala doći? Tko to organizira? Aha, Bandić. On je trebao dati izjavu jučer, možda po Julijanskom kalendaru'', našalio se Milanović i ozbiljno poručio da gradonačelniku želi zdravlje. ''On je opsjednut mnome, neka me ostavi na miru, ili ne ostavi'', rekao je predsjednički kandidat.

Za Predsjednicu je rekao da u gradu ima mjesta za sve, ali da će na izborima biti mjesta samo za jednoga od njih.

''Veća je vijest da je sutra srijeda od toga da će ona najaviti kandidaturu. To je njezina stvar'', zaključio je Milanović.