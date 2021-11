Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Trogira u prigodi obilježavanja Dana Grada Trogira i zaštitnika Grada Svetog Ivana Trogirskog nakon čega daje izjavu za medije.

Komentirao je pismo koje je sinoć poslao premijeru Andreju Plenkoviću.

"Čujem da je rekao da ću ja i tako objaviti to pismo. Takav cinizam i prezir prema istini i pravilima upropaštava Hrvatsku duhovno, materijalno… Civilizacijski mi nazadujemo. To je pismo načelnika Glavnog stožera ovom njegovom ministru, ovom što radi za Čuljak, a bio je štićenik Čuljka. U pismu ga upozorava, kumi, moli pa i kaže mu da zlostavlja cijeli sustav, da ga strateški mobingira i ugrožava sustav… To je sve lijepo napisano. Taj dokument ima klasifikaciju ograničeno, to nije tajna, ja ga sutra mogu pustiti u javnost, ali sam prije toga htio da to Plenković pročita. Napisao sam u pismu da ga molim da posveti ozbiljnu pozornost, to nije mala stvar", rekao je i dodao: "Jedan korumpirani ludonja (Mario Banožić) može napraviti ogromnu štetu i to se trenutno događa".

Komentirao je aferu Topovnjača. "Vojska se za ovo ne smije koristiti i neće više dok sam ja predsjednik", kazao je. Ministar je doveo biskupa u nezgodnu situaciju. Bilo su na Hvaru, premijer je porijeklom od tamo, rekao je Milanović.

Kaže kako je Banožić odlukom o potpori vojske predsjedniku zapravo ukinuo dnevnice vojnicima i da je to "njegova mala osveta".

"Vojnici koji su u mojoj pratnji njegovom samovoljom, jer je tako naredio ministarstvu, ljudima se ne isplaćuju dnevnice. To je kriminal, isto kao i s ovom topovnjačom", rekao je Milanović.

"Ministar se ponaša kao da je to njegovo lovačko društvo, on je naredio da se vojnicima koji idu u mojoj pratnji ne isplaćuju dnevnice, to je njegova mala osveta. Iz očaja radi ovo, taj čovjek podhitno mora otići", rekao je.

"Slučaj topovnjača, Plenković je cinično rekao da mornarica neće propasti. Naravno da neće. Pa neće ni EU propasti zbog afere Gabrijele Žalac. Hajmo se praviti da se ništa nije dogodilo", rekao je predsjednik.

Kaže da je Banožić predmet za OLAF i da ga treba maknuti pod hitno.

"Sjest ću za stol samo s Plenkovićem. Kakav Banožić, njega treba pod hitno maknuti", rekao je Milanović.

Predsjednik kaže da se slaže s Hrvatskom biskupskom konferencijom koja je zauzela stav da mjere i odluke za sprječavanje širenja zaraze trebaju biti bez prisile i uvjetovanja.

"WHO sugerira državama da idu s radikalnim mjerama. Potpuno pogrešno. Ja se ne usudim govoriti o kvaliteti cjepiva. Ovo je ludilo s mjerama, potpuno besmisleno. Svi su taoci onih koji se ne žele cijepiti. Molim? Zašto? Velika većina se cijepila, dio neće pa se polako cijepe. Ovo je van logike, čak i morala", rekao je.

"Vojska će postaviti šatore. Kome je palo napamet u 12. mjesecu staviti šatore. Vojska će to napraviti, vojska će ići u rat bez streljiva ako treba, vojska je vojska. Ali će upozoriti. Tako da se netko može doći slikati u novim cipelama po savjetima stilistice iz Gundulićeve", rekao je Milanović.

Rekao je da nikako ne gleda na COVID potvrde.

"Ja sam se cijepio dvaput i dobio buster. Neću reći da podržavam ove prosvjede, ispast će da huškam. Ali nisu nasilni, prijeteći, nemaju mračne poruke. Logično je očekivati da ljudi izraze drugačije mišljenje. Mene to smeta, a ne prelazim ono što prolazi obična osoba jer sam štičena osoba. Ali da sam građanin X, smetalo bi me to stalno "Cijepi se". Stav HBK je stav švedskih protestanata, pametnih kršćana. Ima i glupih, ovi su pametni. Nikakve restrikcije, živi i pusti druge da žive", rekao je.

Osvrnuo se na rejting Fitcha koji je najbolji u Hrvatskoj povijesti. Predsjednik smatra da je realni rejting i viši od prikazanog. Podizanje rejtinga je bilo najavljeno i očekivano, rekao je.

Komentirao je i uhićenje Gabrijele Žalac i Aferu softver.

"Uvijek u drugom mandatu HDZ-a postane očito što se događalo u prvom samo ljudi nisu dobro vidjeli i opet ćemo ići kroz tu priču. Samo me zanima kako će Plenković u Bruxellesu, na koji je fokusiran emotivno kao satelitska stanica, objasniti ovaj fijasko s EU fondovima i ljudima od njegovog povjerenja. Jer ovo je fijasko. Ovakve svinjarije se rijetko događaju. Ovo je baš svinjarija. Otimačina softvera, uvijek kod softvera nije jasno koliko vrijedi, ali uzmeš 10 ponuda, vidiš oscilacije, uzmeš aritmetičku sredinu. Teško da će se 10 lopova dogovoriti. A ti dovedeš tipa iz svog sela koji ti da neki stick. I čokoladicu valjda. Životinjsko carstvo. Vrlo loše stvari se događaju", rekao je Milanović.

Novinari su ga za kraj pitali tko sutra dolazi od ruskog državnog vrha.

"Pa ja, ako me Banožić ne smijeni", odgovorio je predsjednik i nasmijao ih.

MORH se u petak oglasio oko putovanja predsjednika u Vatikan u ponedjeljak. Prozvali su ga da ne poštuje zakon jer, kažu, resurse za put nije tražio od Ministarstva nego ih je uputio načelniku Glavnog stožera. Ministar obrane Mario Banožić početkom mjeseca donio je odluku da Ured predsjednika može dobiti potporu vojske samo uz odobrenje.