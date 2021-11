Predsjednik Zoran Milanović komentirao je u petak prevoženje biskupa vojnim brodom, što je odobrio ministar Mario Banožić. Poručio je da je to kriminogeno ponašanje za koje netko treba odgovarati.

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u petak na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Tisno u prigodi obilježavanja Dana Općine. Dao je i izjavu za medije.

Komentirao je to što je ministar obrane Mario Banožić odobrio prijevoz visokih svećenika vojnim brodom s Hvara.

Pajdo od Gabike Žalac

''Ovo što je napravio Banožić u travnju ove godine, pročitat ću članak 64. Zakona o obrani. Oružane snage iznimno mogu pružati pomoć lokalnoj zajednici i institucijama civilnog društva u provedbi humanitarnih projekata. To je prvi stavak. Uklapa li se ta situacija u ovo? Ne uklapa. Međutim, prilikom provedbe aktivnosti stavka 1. ovog članka, ne smiju se rušiti načela slobodnog tržišnog natjecanja. Svakome tko je pismen, dovoljno je autoškolu imati, jasno je da su to naplatni odnosi. Tu nema labavo, nema mukte.

Ministar je napravio suprotno, počinio je kazneno djelo. Prema tome, on je pajdo od Gabike Žalac. Biskupi su dovedeni u nezgodnu poziciju i ja ih pozivam da budu moji gosti jer ja kao vrhovni zapovjednik imam to pravo i obvezu'', rekao je.

''Netko za to treba odgovarati''

Dodao je da njegova supruga, koja je štićena osoba, putuje katamaranom, a ne vojnim brodom.

''To je kriminogeno ponašanje i za to netko treba odgovarati. Na ovaj način se kompromitiraju i biskupi, sve zbog toga da bi se mali Bane nekome dopao. Jedan užasno loš i zoran primjer kako se državni novac i vojna imovina zloupotrebljavaju samovoljom jednog provincijskog činovnika i taj čovjek na tom mjestu nema što raditi'', poručuje.

Rekao je da se pismom o svemu obratio premijeru Andreju Plenkoviću. ''Očekujem njegovu reakciju. Ovo jedino on može i mora kontrolirati'', kaže.

''Ubuduće se vojna imovina i brodovi neće koristiti na ovaj način. Zabranio sam to. A ovaj novac koji nije ušao u državni proračun samovoljom ministra, to je posao za nekog drugog. Za one koji su se bavili Gabikom (Gabrijelom Žalac, op.a.)'', kaže Milanović.

''Moj Ured nema automobile. Idemo sad kod Pape. Moji ljudi trebaju moliti Marija Banožića za to? To je država Hrvatska danas? To je njegovo? Je li to vlasništvo njegovog lovačkog društva? Paradoks je sljedeći: ja ću se naći, moji ljudi će se snaći za aute. Ministarstvo obrane po zakonu pruža potporu predsjedniku'', rekao je. Kaže da se uvijek može pronaći i sponzore. ''Postoji škajerski klan, zemunski klan, dečki s Knežije, ruski biznismeni, niz ljigavih tipova koji bi htjeli da se promoviraju na taj način'', govori predsjednik.

''Ja molim Andreja Plenkovića - daj pazi koga biraš. Pazi koga biraš. To nije lako'', poručuje predsjednik premijeru.