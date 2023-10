Milanović odgovorio na Plenkovićeve prozivke: "Tintu nek zadrži. Trebat će mu kad bude potpisivao smjene muljatora u Vladi"

Predsjednik Zoran Milanović odgovorio je premijeru Andrej Plenković koji ga je optužio da je je lijen jer, tvrdi, nije poštovao volju Hrvatskog sabora koji je donio zakon o izbornim jedinicama u propisanoj proceduri pa on nije mogao 1. listopada stupiti na snagu.

"Plenković ne prestaje piliti već nekoliko dana i sad se toga uhvatio kao luda Mara i ne prestaje. Što se tiče one tinte koju je spomenuo, neka ju sačuva jer će mu trebati kad bude potpisivao smjene muljatora u Vladi", rekao je Milanović.

"Moj put i mojih 20 godina u politici su grčki ep kada se usporede s njegovim. On je kao nešto 'delao'", istaknuo je.

"On je 2000. vodio kampanju Mate Granića i znamo kako je to završilo pa je išao u Bruxelles kao nešto raditi. Do 2010. je bio u Bruxellesu i onda ulazi u HDZ i Sabor i opet ne radi ništa. Opet je uspio brisati u Europski parlament gdje isto ništa nije radio", nastaio je Milanović.

"Onda mu se migom posrećilo da postane predsjednik HDZ-a i to je onda jedan kreativan čovjek? On je obični institucionalni parazit", ustvrdio je predsjednik.

USKORO OPŠIRNIJE...