U školama u Osijeku otkazana nastava: Objavljena nova analiza kvalitete zraka, nadležni upozoravaju na važne preporuke

Zrak u Osijeku u nedjelju je umjerene i prihvatljive kvalitete, ali zbog prevencije u ponedjeljak neće biti nastave u osječkim osnovnim i srednjim školama, kao ni u nekim okolnim mjestima, koja su bila zahvaćena dimom, izvijestili su u nedjelju županijski i gradski Stožer Civilne zaštite.

Načelnik osječkog Stožera dogradonačelnik Dragan Vulin rekao je na konferenciji za medije kako je, za razliku od subote, kada je zabiježena povećana koncentracija lebdećih čestica te prisutnost nadržažujućih spojeva, poput formaldehida, stanje danas bolje. Mjerenja na dvije mjerne postaje u gradu pokazuju da je kvaliteta zraka umjerena i prihvatljiva.

"Danas je najavljen sjeverni vjetar, koji bi dim s požarišta tvrtke Drava International trebao nositi dalje od Osijeka, pa očekujemo daljnje poboljšanje kvalitete zraka na području Osijeka i većine prigradskih naselja", istaknuo je Vulin.

"Iz preventivnih razloga u ponedjeljak neće biti nastave u osječkim školama, a hoće li biti nastave u utorak bit će odlučeno na sutrašnjoj sjednici Stožera na temelju svih relevantnih podataka", najavio je Vulin, dodavši da će dječji vrtići raditi normalno.

Pročelnica županijskog Upravnog odjela za obrazovanje i mlade Miranda Glavaš-Kul izvijestila je da nastave u ponedjeljak neće biti u svim srednjim školama na području Osijeka te u osnovnim školama u Antunovcu, Ernestinovu, Laslovu, Čepinu, Ladislavcima i Vuki.

"Pratit ćemo stanje, i nadamo se da neće biti potrebe da škole budu zatvorene dulje vrijeme", kazala je Glavaš-Kul.

Preporuka za osjetljive skupine ljudi i djecu

Ravnateljica županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Nataša Turić rekla je da su jučerašnja mjerenja kvalitete zraka u Osijeku pokazala povećan broj kemijskih spojeva, zbog promjene smjera vjetra.

U Osijeku smo jučer imali povećan broj nadražujućih spojeva, lebdećih čestica i prašine u zraku, koje su mogle uzrokovati kratkotrajne respiratorne probleme, pa i za danas stoji preporuka da osjetljive skupine ljudi i djeca što više borave u zatvorenom prostoru, dodala je Turić.

Preporuka je i da se voće i povrće dobro opere i oguli prije konzumacije te da se izbjegava konzumacija lisnatog povrća.

Upitana koliko je jučer detektirani spoj formaldehid štetan za zdravlje, Turić je rekla da je to vrlo brzo hlapljiv spoj pa se ne zadržava dugo u zraku. To je nadražujući plin, ali to su rezuiltati koji se brzo mijenjaju, ovisno o smjeru i jačini vjetra, a potrebno je duže izlaganje takvim spojevima da bi imali neki štetan utjecaj na zdravlje, pojasnila je Turić

Još su aktivni podzemni požari nakupina

Ravnateljica Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) Darja Sokolić izvijestila je da je u tijeku uzorkovanje tla i hrane na poljoprivrednim površinama, koje su bile zahvaćene dimom nakon požara.

Uzorci su uzeti i poslani na analize, pa će se po dobivanju prvih rezultata napraviti procjena rizika. Prvi rezultati očekuju se početkom idućeg tjedna, jer se neke analize ne rade u Hrvatskoj, već u Austriji i Njemačkoj.

Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Pakšec rekao je da je požar u tvrtki Drava International i dalje pod nadzorom, a još su aktivni podzemni požari nakupina, koje se u ovom trenutku ne mogu dohvatiti sredstvima za gašenje.

Preventivno su angažirali dodatne snage zbog sjevernog vjetra koji se očekuje u popodnevnim satima, a trenutno je na požarištu 12 vatrogasaca, s četiri vozila, kao i vatrogasni robot Civilne zaštite.