Čeka nas promjenjivo vrijeme: Za koje su regije na snazi upozorenja otkriva meteorolog

Red kiše, red sunca, južina, visoka temperatura. Tako prolaze prvi dani proljeća. Pa i u nedjelju, Svjetski meteorološki dan, kako i priliči, ispreplele su se sve vrste vremena. Slično će se nastaviti i u novom tjednu. Na trenutke će izgledati toplo, ugodno i sunčano, no bit će i kiše, a ponegdje i jačih, izraženijih pljuskova pa i grmljavine. Nad Europom je prostrano ciklonalno polje, a mi i dalje na prednjoj strani duboke doline gdje nam u jugozapadnoj struji pritječe vlažan, nestabilan i topao zrak sa Sredozemlja.



Očekuje nas promjenjivo oblačno jutro, povremeno s kišom, a na moru i izraženijim pljuskovima s grmljavinom. Upravo zbog tog, duž cijele obale je na snazi Meteoalarm, dok upozorenje na moguću obilnu oborinu stoji za Slavoniju i gorsku Hrvatsku. Prijepodne će u Slavoniji prolazno zapuhati sjeverozapadnjak, inače će puhati vjetar s juga, a jugo će samo u Dalmaciji, i to južnije još uvijek biti jako i olujno. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti od 7 do 12, a na moru od 10 do 15 stupnjeva.



Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj češća biti sunčana razdoblja. Naravno, ni malo kiše ne može se isključiti, no vjerojatnost za oborinu i pljuskove veća će biti u Slavoniji. Puhat će slab do umjeren vjetar s juga, a temperatura će biti od 17 do 20 stupnjeva.



I u Slavoniji poslijepodne sunčana razdoblja, ali i lokalni pljuskovi. Vjetar većinom južni, a temperatura malo niža nego na zapadu - oko 16, 17 stupnjeva.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu poslijepodne mirnije, osobito na moru gdje bi moglo proći i bez oborine, uz sunčana razdoblja. Kiša je još uvijek moguća u gorju, no manje izgledna nego ujutro. Puhat će većinom slab, ponegdje umjeren jugozapadnjak, dok će temperatura biti od 13 u Gorskom kotaru do 17 stupnjeva na Jadranu.



U Dalmaciji i poslijepodne dosta nestabilno, uz izmjenu kraćih sunčanih razdoblja, te izraženih pljuskova i grmljavine. Puhat će umjereno, a na jugu i jako do olujno jugo. Temperatura ovdje, uglavnom između 16 i 18 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

Slično vrijeme nastavit će se i sredinom tjedna na kopnu. I dalje će biti moguća kiša, ili poneki pljusak, no neće izostati niti sunčana razdoblja. Za sad, druga polovica tjedna izgleda malo bolje, sunčanije, ali i malo svježije: osobito uz povremeno umjeren sjeverac koji će puhati od srijede.



U Dalmaciji još u utorak može biti izraženih pljuskova i obilne kiše. Na sjeveru se očekuje više sunčanih razdoblja, ali ne i posve stabilno, tek u četvrtak bez oborine. U utorak jugo, u srijedu na moru većinom sjeverozapadnjak, a u četvrtak već jaka bura. S burom, malo manje toplo.



Dakle, pravo proljetno, promjenjivo vrijeme u novom tjednu. Treba nam tek lagana jakna, ali svakako i kišobran pri ruci.

Pročitajte i ovo Izašli na prosvjed FOTO Građani na nogama zbog izgradnje marine: "To bi dovelo do poplava katastrofalnih razmjera"

Pročitajte i ovo Istražili smo Dijete vam se želi školovati u drugom gradu? Evo što sve trebate znati o učeničkim domovima u Hrvatskoj