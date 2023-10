Rat na Bliskom istoku se širi: Stotine mrtvih u Izraelu i Gazi, Izrael napao Libanon, uključio se i Hezbollah

Tijek događaja pratite u nastavku:

9:30 Izraelske obrambene snage (IDF) objavio je da su njihovi borbeni zrakoplovi pogodili kompleks koji pripada šefu obavještajnog odjela terorističke organizacije Hamas.

A short while ago, IAF fighter jets struck a compound belonging to the head of the intelligence department in the Hamas terrorist organization. The IAF is currently continuing to strike terror targets in the Gaza Strip. pic.twitter.com/uSHsXGFNzz

9:10 Libanonski šijitski pokret Hezbollah gađao je u nedjelju tri izraelska vojna položaja na području farma Shebaa u znak solidarnosti s palestinskim narodom, na što je Izrael uzvratio topničkom vatrom i dronom na južni Libanon.

Prekogranična vatra počela je dan nakon iznenadnog napada palestinskih naoružanih napadača na izraelske gradove u kojem je poginulo najmanje 250 Izraelaca, dok je još 230 stanovnika Gaze ubijeno u izraelskom osvetničkom bombardiranju.

In response to a Hezbollah attack from Lebanon into Israel, IDF Artillery struck targets in the area.



An IDF UAV also struck Hezbollah terrorist infrastructure in the area of Mount Dov.



The IDF has taken preparational measures for this type of possibility. We will continue to…