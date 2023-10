Plenković ima poklon za Milanovića: "Neka ga nosi stalno sa sobom"

Premijer Andrej Plenković kazao je za predsjednika Republike Zorana Milanovića da je predsjednik koji je "niš' koristi, koji je lijen, koji se nije se udostojio poštovati volju zakonodavca, Hrvatskog sabora, koji je donio zakon o izbornim jedinicama u propisanoj proceduri, propisanom većinom 28. rujna".

"Trajanje jednoga potpisa na proglašenje i potpis nije posao za tegleću marvu, to je posao za predsjednika Republike. Čin njegovog napora, žrtve, traje pola sekunde, potpisati akt traje pola sekunde", rekao je Plenković u subotu u izjavi novinarima nakon što je položio lovorov vijenac na spomen-ploču na zgradi Vlade u povodu 32. obljetnice raketiranja Banskih dvora.

Takvo Milanovićevo ponašanje nazvao je demonstracijom političke volje i destrukcije ustvrdivši kako nema nikakvog logičnog objašnjenja za to što Milanović nije potpisao zakon kako bi mogao stupiti na snagu 1. listopada.

"To je Milanovićeva politička sramota"

"Dakle, njegova politička sramota, njegova politička neodgovornost, njegova lijenost i namjerno opstruiranje da zakon stupio na snagu", rekao je Plenković.

Dodao je i da su koalicijski partneri u vladajućoj većini bili osupnuti takvim Milanovićevim ponašanjem te se osvrnuo na komentare u javnosti da su trebali "računati na to".

"Zašto bi računali na to? Zašto bi mi računali na to, kad u dosadašnjoj praksi nikad nijedan predsjednik nije dopustio da propusti potpisati zakon u roku kako je zakonodavac htio da stupio na snagu", rekao je.

Ovdje je riječ o velikoj političkoj neodgovornosti, o zlorabljenju jednoga roka, dodao je te istaknuo da su i saborske službe kontaktirale Ured predsjednika i, kako je rekao, nitko od tih ljudi nije mogao decidirano reći "da li će ovaj naći vremena ili da li ću imati dovoljno tinte da potpiše zakon na vrijeme".

"Pazite njegovu komunikaciju - nije tegleća marva nekog iz HDZ-a. Znači on šalje poruku Hrvatskom saboru - ma ne fermam vas dva posto, ne zanimate me, izabrani ste od naroda, najviše ste predstavničko tijelo, ali me ne zanimate, nemam kad, nemam kad… idem u Ministarstvo obrane, idem na ručak, idem na večeru, idem na kavu, nemam tinte", prokomentirao je Plenković.

Najavio je pritom da će Milanoviću za Božić kao poklon poslati "jednu tintu, jedna nalivpero, da mu se nađe". "Neka ga nosi stalno sa sobom", dodao je premijer.

To je propuštanje obavljanja dužnosti koju predsjednik Republike ima i koja se nikad prije nije dogodila, ponovio je Plenković. Komentatorima po društvenim mrežama poručio je da riječi politički šlamperaj, politička neodgovornost, lijenost, nedostatak tinte i čista politička opstrukcija - "zalijepe" Milanoviću na čelo, a ne njemu.

"Slučaj Longin najbolji primjer da je DORH neovisan"

Novinari su Plenkovića pitali i za komentar slučaja HDZ-ova župana Zadarske županije Božidara Longina (63) protiv kojega je USKOK pokrenuo istragu zbog sumnje da je početkom rujna na otoku Istu zatražio od lučkog redara da mu stornira račun od 48,60 eura za korištenje veza.

Plenković je ustvrdio kako je i taj slučaj najbolji primjer da je DORH neovisan. "Bit je neovisnost institucija. Ako državna tijela zadužena za ispitivanje je li netko počinio neko kazneno djelo smatraju da ga je počinio pa pokrenu postupak, ja vjerujem da imaju neki razlog za to", rekao je.

Naglasio je kako plaćanje ili neplaćanje veza sigurno "nije neka politička platforma HDZ-a. Nit' je to u našem programi, niti u statutu. Ako s tako nešto dogodilo to je odgovornost pojedinca", dodao je.

Kreditni rejting: "Potvrda da smo na pravom putu"

Plenković se referirao i na noćašnje izviješće agencije Fitch koja je, kao druga od tri bonitetne svjetske agencije "u samo proteklih nekoliko tjedana" dala Hrvatskoj potvrdu do sada najvišeg investicijskog rejtinga koji Hrvatska ima (BBB+) i pritom promijenila izglede iz stabilnih u pozitivne

Rekao je kako je Hrvatska sada, i po toj agenciji, nadomak zadnje stepenice nakon koje "slijedi slovo A". I ovo izvješće, kao i ono S&P-a prije nekoliko tjedana ohrabruje, potvrđuje da smo na pravom putu, rekao je.

"A kad imate slovo A na kreditnom rejtingu zemlje, onda ste zaista među onima koji su najbolji, najuređeniji, najstabilniji, najpredvidljiviji i gdje postoji gospodarski rast", istaknuo je.

Posebno ga iz izvješća Fitcha veseli, dodao je, njihov osvrt na političku stabilnost, stabilnost institucija, činjenicu da je Hrvatska ostvarila kontinuirani gospodarski rast proteklih niz kvartala, da je Fitchova procjena rasta BDP-a u ovoj godini 2,7 posto te da, kako je istaknuo, i oni vide da Hrvatska agilno koristi sredstva koja su joj na raspolaganju iz fonda NextGenerationEU, provodeći svoj Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO).

Obilježena 32. obljetnica raketiranja Banskih dvora

Plenković je sa suradnicima u subotu polaganjem lovorova vijenca na spomen-ploču na zgradi Vlade obilježio 32. obljetnicu raketiranja Banskih dvora te naglasio da je politika Vlade politika eurointegracije, slijed politike koja je započela 1990. godine.

Podsjetio je da su na današnji dan 1991. dva Miga-29 tadašnje JNA bombardirali i raketirali Banske dvore.

U zgradi su u tom su trenutku bili prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, predsjednik Predsjedništva tadašnje Jugoslavije Stjepan Mesić i premijer Jugoslavije – Ante Marković kao i drugi suradnici, među njima i Zdravka Bušić koja je i danas bila na obilježavanju.

Prilikom raketiranja jedna je osoba poginula te nekoliko ranjeno, a Plenković je naglasio kako je to raketiranje bilo pokušaj da se likvidira prije svega predsjednik Tuđman, ali i cijelo hrvatsko tadašnje vodstvo, pa i predstavnici Hrvatske u tijelima Jugoslavije, što bi zasigurno značilo veliku političku destabilizaciju Hrvatske.

Željeli su time napraviti prekretnicu u procesu agresije koja je tada trajala već nekoliko mjeseci, rekao je Plenković te podsjetio da je dan nakon raketiranja Hrvatski sabor donio ključne odluke o definitivnom prestanku svih veza s bivšom državom.

"Važno je da se tih trenutaka prisjetimo, da se prisjetimo hrvatskih branitelja i svih onih koji su dali svoju život za Hrvatsku. Dali sve što su imali da bismo danas živjeli u demokraciji, u slobodi, u zemlji koja je duboko integrirano i u Sjeverno-atlantski savez i EU", naglasio je.

Stoga su, dodao je, i potezi Vlade proteklih godina (ulazak u schengenski prostor i u europodručje, da Hrvatska bude dio Europskog stabilizacijskog mehanizma), u biti slijed politike koja je započela još 1990. godine kada je predsjednik Tuđman u Saboru u svom inauguralnom govori označio europske integracije Hrvatske kao strateški cilj zemlje.