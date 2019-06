Bivši premijer Zoran Milanović, jedan od kandidata za mjesto predsjednika Republike Hrvatske, na Facebooku se oglasio o zadnjim aferama koje se vezuju uz ministra uprave Lovru Kuščevića.

Milanovićevu objavu prenosimo u cijelosti.

"Pitali su me novinari sinoć na Braču o aferama ministra Kuščevića, rekao sam i ponavljam: Borit ću se za Hrvatsku u kojoj neće biti lopovluka i rođaštva. To se često naziva borba protiv korupcije, ali to je borba protiv lopovluka, pohlepe, obečašćenja javne službe koja je svetinja demokracije", napisao je Milanović.

Podsjetimo, iz HNS-a su danas na presici potvrdili da su od premijera Andreja Plenkovića zatražili sastanak na kojem će zatražiti odlazak Kuščevića iz Vlade. "Iz svega što se vidi u javnosti gospodin Kuščević je najvjerojatnije koristio politički utjecaj radi osobne koristi i to je za nas u HNS-u neprihvatljivo", kazao je zamjenik predsjednika HNS-a Predrag Štromar.