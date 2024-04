Nakon tipkanja po društvenim mrežama, Milanović se uputio u Slavoniju: Očekuju se izjave

Predsjednik Zoran Milanović, nakon što u petak ipak nije dao ostavku, dan provodi u Slavonskom Brodu. Na rasporedu je posjet Kući tambure, a zatim i obilazak proizvodnih pogone tvrtke Đuro Đaković Specijalna vozila.

Milanović bi mogao i danas iskoristiti kamere kako bi prozvao vladajuće za korupciju i odgovorio na kritike premijera Plenkovića i trenutno najomraženijeg mu ministra Olega Butkovića.

Pročitajte i ovo Pitanje vremena DIP poziva da mu se liste za europske izbore ne donose u dane izborne šutnje

Milanović je već jutros bio aktivan na društvenim mrežama gdje je još jednom prozvao Plenkovića zbog imenovanja Ivana Turudića za šefa DORH-a.

Ponovio je kako je Plenkoviću poslao izvještaj SOA-e o Turudiću tjedan dana prije saborskog glasanja, no on je, umjesto da to razmotrio, nazvao Turudića.

''Svjesno i bezobzirno, ignorirajući upozorenja cjelokupne javnosti i, što je najporaznije, uopće ne vodeći računa o važnosti institucije DORH-a i interesu države da ima poštenog i neovisnog glavnog državnog odvjetnika, Plenković je odlučio dokazati da može što hoće", napisao je između ostalog Milanović u jutarnjoj objavi.

Aktualno Marijan je ostao bez svega, a država mu je pomogla sa 150 eura: "Nikad nisam zamišljao ovakvu starost. Nikad." +0 Hrvatska Marijan je ostao bez svega, a država mu je pomogla sa 150 eura: "Nikad nisam zamišljao ovakvu starost. Nikad." 1/6 >>