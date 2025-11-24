Anušić otkrio kako će ročnici morati izgledati: "Ovo nije izlet na ekskurziju"

Ministar obrane Ivan Anušić osvrnuo se na frizure budućih ročnika tijekom dvomjesečnog vojnog roka i najavio je da će se vojnici morati šišati. Frizure, dodao je, moraju biti uredne i ne smiju ometati nošenje kape ili zaštitne maske, a potvrdio je i da na snazi ostaje zabrana nošenja brade.

"Morat će se šišati, ali se neće morati šišati na ćelavo, na nulu, kao dosad. Ne mogu imati kosu do ramena i biti u vojsci. Ne može. Bit će pristojno ošišani, onako kako je praktično nekome tko se nalazi dva mjeseca u službi u Oružanim snagama", rekao je ministar.

"To je vojni rok, nije to izlet na ekskurziju. Vojnik mora izgledati uredno i primjereno, ne može izgledati zapušteno i zbog sto drugih razloga ne može imati dugu kosu, ne može imati bradu. Ne samo zbog fizičkog izgleda, nego zbog sto drugih stvari koje ga čekaju na temeljnom vojnom osposobljavanju", dodao je.