Ministrica otkrila tko će pregledavati novake: "To neće raditi liječnici obiteljske medicine..."

Zdravstvene preglede novaka neće obavljati liječnici obiteljske medicine nego ugovoreni specijalisti medicine rada, poručila je u ponedjeljak ministrica zdravstva Irena Hrstić nakon što je Ministarstvo obrane poslalo prve pozive na obvezne zdravstvene preglede za vojni rok.

"Zdravstvene preglede novaka će obavljati oni zdravstveni djelatnici s kojima će Ministarstvo obrane sklopiti sporazum. Znači, ne radi se o liječnicima obiteljske medicine nego specijalistima medicine rada koji će biti ugovoreni s Ministarstvom obrane, plus zdravstveni djelatnici Ministarstva obrane", kazala je ministrica Hrstić nakon obilaska obnovljene Opće bolnice Dr. Ivo Pedišić u Sisku pet godina nakon razornog potresa.

Pojasnila je da će ti zdravstveni pregledi biti "standardni", pripreme će raditi i "viša sprema", a konačni nalaz koji novak dobiva će biti "zdravstveno sposoban" ili "zdravstveno nesposoban" za obavljanje temeljnog vojnog osposobljavanja.

"Vrhunac gripe došao je mjesec dana ranije"

Govoreći o situaciji s gripom, ministrica je istaknula da je u samo posljednja dva tjedna 50 posto više novoregistriranih oboljelih prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

"Gripa nam je, barem njezin vrhunac, došao mjesec dana ranije. Prema zadnjim podacima, 25.000 je prijavljenih oboljelih i ono što imamo intenzivnije u odnosu na prošlu godinu jest veći broj teže oboljelih, pa čak i boravka u intenzivnoj jedinici", poručila je Hrstić.

Oni koji su teže oboljeli su starije osobe, dok je najveći broj oboljelih mlađe populacije koji su najčešći prenosioci virusa, ali djeca ovu bolest bolje podnose, dodala je.

Zbog te situacije neke bolnice su ograničile i posjete, kao OB Sisak i osječki KBC.

"Ograničenje ravnatelji individualno procjenjuju ovisno o broju oboljelih, posjete su ograničene do jednog posjetitelja oboljeloj osobi ili do maksimalnog ograničenja, a to ovisi od ustanove do ustanove, nemaju sve zdravstvene ustanove potpunu zabranu posjeta", kazala je.

Ministrica Hrstić je u obnovljenoj sisačkoj bolnici sudjelovala s ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Brankom Bačićem na javnozdravstvenoj akciji povodom Dana otvorenih vrata bolnice gdje je naglasila važnost provođenja preventivnih pregleda.

Što se tiče same obnove bolnice, Hrstić je istaknula kako se ne radi samo o površnoj nego konstrukcijskoj obnovi.

"Što znači da ako, ne dao Bog, do potresa dođe, sigurno neće biti katastrofalnih posljedica kakve su bile ranije. Hvala ravnatelju, djelatnicima bolnice koji su pružali zdravstvenu uslugu u zahtjevnim okolnostima, kao i Vladi što nikada nije odustala od ove regije, što je kompletno završena obnova te našem ministru (Bačiću) koji je kvalitetno vodio proces", rekla je.