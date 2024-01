Energetski stručnjak o jadikovkama iz Budimpešte: "Izuzeće od sankcija bi trebalo isteći ovih dana, stoga je najbolje optužiti Hrvate"

Dobro mišljenje o radu hrvatskih tužitelja nema šef MOL-a Zsolt Hernadi. U velikom intervjuu za mađarske medije opet je ponovio tvrdnje kako je nepravedno osuđen za korupciju, a Hrvatsku je optužio da MOL ucjenjuje visokom cijenom transporta nafte.

Hvalio se kako je Mađarska povećala nabavu nafte, no i probleme mu, smatra, čini Hrvatska.

Novi energetski sukob s Mađarima oko Janafa

Nesuglasice Vlade i MOL-a oko odnosa u INA-i traju već dugo.

Reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina otkriva je li ovaj sukob oko Janafa novi nastavak te priče.

"Pa nitko od uključenih ne želi to na takav način izravno reći, no teško je ovaj najnoviji incident gledati izvan konteksta širih odnosa Vlade i MOL-a oko INA-e, dapače rekao bih da je to tek otvaranje novog fronta u ratu koji s više ili manje intenziteta traje već duže od deset godina", kaže Biočina.

Za Dnevnik Nove TV situaciju je komentirao energetski stručnjak Davor Štern.

Na pitanje što se tu valja u pozadini? Zašto ovaj javni napad na Janaf i zašto baš sada, odgovara:

"Pristup prema problemu je proziran i dječiji. Mađarska uživa izuzeće od sankcija u smislu dopremanja ruske nafte na preradu u Mađarsku. To bi sada trebalo isteći ovih dana, stoga je najbolje optužiti Hrvate da hoće skupo naplatiti tranzit druge nafte do Mađarske.

U tom slučaju bi vjerojatno Bruxelles popustio Mađarima, kao što to vrlo često čini, i dozvolio da se dalje dobila puno jeftinija ruska nafta nego ona koja je na tržištu", rekao je Štern.

Hrvatska može iskoristiti situaciju

Na pitanje kako se Hrvatska vlada treba postaviti prema ovim zahtjevima iz Mađarske, odgovara: "Treba odgovoriti jer vlada ima jako puno argumenata u ruci. Ako već MOL tvrdi da je INA njegova tvrtka kćer, onda riječka rafinerija koja je također u njihovom suvlasništvu bi mogla raditi punim pogonom i kapacitetom.

Pošto je puno manji transportni put ne bi bilo nikakvih problema. Riječka rafinerija bi proizvodila derivate u okviru MOL-ove grupacije", izjavio je stručnjak.

Ipak, se tu stješe neki dojam da se ovim sankcijama prema Rusiji situacija geopolitički promijenila u hrvatsku korist. Može li tu doći do promjene u odnosim s MOL-om?

"Ja sam se nada godinama da će se to redefinirati. Bilo je puno mogućnosti da se to napravi i argumenata. Činjenica da promjenom geopolitičke situacije Hrvatska postaje izuzetno bitan tranzitni pravac za naftu kroz JANAF i za plin kroz LNG terminal na Krku.

Tu isto ima problem MOL s time dugoročnim zakupom, prema tome tu je hrvatska vlada morala, što je teško u predizbornoj godini napravit. No možda je baš dobra ta predizborna godina da se otvore ta pitanja pa da se nastave nakon izbora", zaključio je Štern.

Ova situacija jest dobra za Janaf koji je u prvih devet mjeseci prošle godine ostvario rast prihoda od preko 30 posto. I tu se već vidi da pozicija te kompanije jača, poručuje Biočina.

