Glasnogovornik ministarstva bolje plaćen od profesora na fakultetu: "Ovo nije povijesna reforma. Vidjeli smo koeficijente, razočarani smo"

U sindikatima zbog koeficijenata ne dominiraju neki optimistični tonovi. O toj je temi reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić razgovarao s Matijom Kroflinom, glavnim tajnikom Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

"Vidjeli smo koeficijente koje predlaže Vlada netom prije blagdana, dio njih uspjeli smo proanalizirati, postoje određeni problemi unutar sustava znanosti i visokog obrazovanja na koje ćemo pokušati utjecati. Međutim, posebno nas je razočarala situacija kada smo vidjeli prije koji dan koeficijente za državne službenike.

Vidjeli smo da se naš sustav dodatno degradira. Evo jednog primjera. Plaća glasnogovornika u državnoj službi, prema prijedlogu novog sustava koeficijenata, bila bi veća od jednog profesora u našem sustavu", rekao je Kroflin.

Kroflin ističe da to nije jedini problem.

"Primjerice, plaća jednog asistenta raste 12 i nešto posto. Međutim, ako gledate rast plaća nekih drugih radnih mjesta u državnoj službi, vidite da je to puno više. Dakle, ovim sustavom stvari su se trebale izbalansirati. Ne bih to nazvao povijesnom reformom. Da, ona uvodi brojne promjene, no ako pogledamo radna mjesta prosvjetara, učitelja, ono što mi dobivamo je praćenje kretanja plaća u privredi. Možete li to nazvati povijesnim? Ne baš", rekao je Kroflin.

