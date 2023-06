Znate li što je suho utapanje? I nekoliko centimetara vode može biti kobno, posebno je važno paziti na mališane

Najveća opasnost od utapanja prijeti mališanima u dobi do četiri godine, a djeca su, pogotovo ona mlađa, najrizičnija skupina.

Ona se mogu utopiti u sekundi, u desetak centimetara vode, što se može dogoditi u kadi, dječjem bazenu, lavoru ili ribnjaku.



Malo dijete ne smije se nikad ostaviti samo čak ni u kadi, čak ni toliko koliko je potrebno da roditelj ode po ručnik ili da se javi na telefon. Ako se mora odmaknuti od vode, tada dijete treba uzeti sa sobom.

No dijete, ali i odrasla ili starija osoba ne mora biti u dubokoj vodi jer do utapanja, osim gušenjem vodom, može doći i kada udahnuta voda uzrokuje grčenje i stezanje glasnica te blokira dišne puteve.

Naziv za takvu vrstu je suho te sekundarno utapanje, a simptomi ili znakovi prisutni su odmah ili nakon nekoliko sati.

O suhom utapanju govorimo kada osoba umjesto zraka u pluća udahne vodu. Tijekom ljetnih mjeseci u osobitoj su opasnosti mala djeca koja su lošiji plivači, zbog čega lako mogu udahnuti morsku ili slatku vodu tijekom kupanja u moru ili bazenima, često upozoravaju liječnici.

Suho utapanje

Kod suhog utapanja voda nikada ne dopre do pluća. Umjesto toga, disanje u vodi uzrokuje da se glasnice zgrče i zatvore nakon što je dijete već napustilo vodu, a to zatvara dišne puteve djeteta i otežava mu disanje. Simptomi suhog utapanja obično se događaju odmah nakon incidenta u vodi.

Sekundarno utapanje

Kod sekundarnog utapanja djetetovi se dišni putevi otvaraju, čime je omogućen ulaz vode u pluća, gdje se voda i nakuplja i uzrokuje stanje koje se zove plućni edem, a on dovodi kao i kod suhog utapanja - do problema s disanjem. Sekundarno utapanje obično počinje nakon jednog do 24 sata nakon incidenta u vodi.

Prepoznajte simptome

Dijete diše plitko i ubrzano, kašlje, ima bolove u prsima, blijedo je, povraća, pojačano se znoji.

Osim smetnji kod disanja roditelji mogu zamijetiti i promjene ponašanja te izrazitu pospanost, koji nastaju zbog nedovoljnog dolaska kisika u mozak, pa sve do gubitka svijesti i krajnje smrtnog ishoda ako se na vrijeme ne intervenira, objasnila je pedijatrica Iva Palčić.

Liječenje je relativno jednostavno i uspješno ako se dijete na vrijeme dovede u bolnicu. Sastoji se u primjeni kisika i diuretika – lijekova za izmokravanje koji se, između ostalog, primjenjuju u terapiji edema pluća.

Važno je, napominju liječnici, da se kod bilo kakve sumnje na utapanje dijete pojačano nadzire idućih 24 sata, i to najbolje u bolnici kako bi se na vrijeme zamijetili simptomi suhog utapanja, poduzele sve potrebne mjere liječenja i izbjegao smrtni ishod.



