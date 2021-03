Iako smo Mediteranska zemlja, u Hrvatskoj između 40 i 70 posto djece ne zna plivati. Zato iz Ministarstva turizma i sporta traže ponovno uvođenje obavezne obuke plivanja za najmlađe učenike. No, može li se to i ostvariti?

Velik broj djece u zemlji ne zna plivati, a plivačka nepismenost obuhvaća i pola djece. Ne postoji jedinstvena statistika i taj se neslavni postotak neplivača razlikuje od županije do županije, pa primjerice u Istri ne zna plivati trideset posto učenika drugog razreda, dok u Osječko-baranjskoj županiji njih čak 67 posto.

Stoga Ministarstvo turizma i sporta planira kroz sport i igru provesti da se obavezna obuka neplivača vrati u školske klupe. Iz Državnog pedagoškog standarda ispala je 2010. godine. Pa je iz obaveze, u praksi prepuštena lokalnim zajednicama, roditeljima, klubovima i školama. Ili projektima kao što je Hrvatska pliva.

"Definiran je da tako kažem jedan jedinstveni program gdje se na natječaj javljaju udruge i plivački klubovi sa lokane razine sa ciljem smanjivanja plivačke nepismenosti. Ove godine je bilo nešto više od 3 milijuna za taj projekt“, istaknuo je ravnatelj uprave za sport.

No, novca nije bilo za sve, pa bi uvođenje u kurikulum riješilo taj problem, no ima jako puno infrastrukturnih izazova kod toga s obzirom da neki gradovi uopće nemaju bazene, ni pristup moru, jezeru, niti nečem gdje bi mogli to odraditi.

A upravo su oni, učenici nižih razreda osnovne škole, u idealnom dobu za savladavanje plivanja, kako treneri smatraju, dijela osnovne kulture djece koje im jednoga dana, mogla spasiti život.

Više o plivačkoj nepismenosti kod Hrvata doznajte u videu priloženom u našoj galeriji.

