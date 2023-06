Zaljubljenici u glazbu ne odvajaju se od ploča: "Cijene idu od 10 eura, a možete ih naći i za 500"

"Glazba je život, glazba nas nosi, glazba je ritam, naše srce kuca u ritmu", kazao je glazbenik Marko Potrebica.

Iako su glazbeni ritmovi dostupni na raznim platformama, sve se češće traži vinil.



"Nešto bi se moglo reći kao umjetnost, pogledajte samo taj omot kad primite u ruke tu ploču. To vam nešto govori - neka priča, dok su CD-i kasete suhoparni", objasnio je izlagač iz Koprivnice Nenad.

Pročitajte i ovo Siniša Labrović Novi performans: ''Poštovani gospodine predsjedniče, možete me poljubiti u guzicu...''



Zato je i sve više Međunarodnih sajmova gramofonskih ploča. Izlagači su u Zagreb došli i iz Italije, Austrije, Njemačke, Slovenije, Srbije.



"Ploče idu od 10 eura, a možete ih naći i za 500 eura", riječi su izlagača i kolekcionara iz Italije Giana Domenica.



Nema što se nije tražilo. "Pop, rock, cijela antologija hard rocka, heavyja, popa 70-ih, 80-ih, evergreene, sve živo", kazao je izlagač i kolekcionar iz Zagreba Ian.



U ovaj način slušanja glazbe zaljubljene su sve generacije, od djece do onih malo starijih.



"Sjeća me na starinu, na moje pjesme koje sam nekad slušala, francuske šansone", rekla je gospođa Nada iz Zagreba. I mladić Vedran kazao je zašto je posjetio sajam: "Sigurni ste jer je u vašim rukama, to je oblik glazbe koji neće nikad nestati".

Pročitajte i ovo Potukao rekorde Hrvatski kipar Nikola Vudrag ostvario veliki uspjeh: Njegova Čelična djeva prodana je za vrtoglavih 712.000 eura!



Glazbeni kritičar Bojan Mušćet kod kuće ima tri tisuće vinila koje je počeo skupljati još u tinejdžerskim danima.



"Kad se ploča nabavi, kupi, daje jedan poseban ushit, koji traje do onda kad se ploča izvadi iz ovitka, pomiriše se omot, stavi se i onda se stavi igla na gramofon", opisao je.



Zato zvuci gramofona nikad neće - izaći iz mode.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.