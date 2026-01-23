Fosil pronađen u Škotskoj, star oko 370 milijuna godina, znanstvenici su identificirali kao predstavnika dosad nepoznatog oblika života koji je u potpunosti izumro.

Riječ je o organizmu koji je mogao dosezati visinu i do osam metara, a izgledom je podsjećao na golemo, drvenasto deblo bez ikakvih grana ili krošnje, navodi The Telegraph.

Organizam je poznat pod imenom Prototaxites i desetljećima se smatralo da pripada carstvu gljiva. No najnovije istraživanje koje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta u Edinburghu i Nacionalnih muzeja Škotske dovelo je do drukčijeg zaključka.

Analizom fosila iz stijena starih oko 407 milijuna godina, pronađenih na području Rhynieja, utvrđeno je da Prototaxites ne pripada ni biljkama ni gljivama, već čini zasebnu, danas potpuno nestalu granu života.

Njegova unutarnja struktura i kemijski sastav ne odgovaraju nijednom poznatom organizmu.

Iako je prvi fosil Prototaxitesa otkriven još 1843. godine, znanstvena zajednica gotovo dva stoljeća nije uspijevala postići konsenzus o njegovu mjestu u evoluciji.

Nije proizvodio energiju fotosintezom poput biljaka, nije funkcionirao kao lišaj u simbiozi više organizama, niti je imao korijenski sustav karakterističan za gljive.

Upravo su te razlike dovele istraživače do zaključka da se radi o jedinstvenom evolucijskom putu – svojevrsnom prirodnom eksperimentu u razvoju velikih kopnenih organizama koji se s vremenom ugasio.

Prototaxites je postojao u razdoblju između prije otprilike 420 i 370 milijuna godina, u vrijeme kada su biljke i životinje tek započinjale osvajanje kopna.

Smatra se prvim divovskim organizmom koji je živio na tlu, a svojom je veličinom znatno nadmašivao sva druga živa bića tog prapovijesnog razdoblja.