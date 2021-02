U gradu s najviše spomenika posvećenih biciklima živi gotovo 32 tisuće stanovnika. Gradske vlasti raspolažu s proračunom od oko 243 milijuna kuna, a nezaposleno je tek 696 osoba. Za razliku od gospodarski devastiranih područja, Koprivnica već desetljećima ima jaku prehrambenu kompaniju koja mnogima znači egzistenciju i ostanak u tom gradu.

U Koprivnici bicikl vozi svaki drugi stanovnik, a osim zbog te činjenice, ovaj grad poseban je i zbog Renesansnog festivala. Na njemu se oživljava srednjovjekovni život u Koprivnici kakvog su vodili obrtnici, trgovci i ostali stanovnici. Osim toga, prave se jela i pića i to po izvornim srednjovjekovnim receptima viteštva borbi.

Grad je dobio naziv nakon što je Bela IV. ostao zaglavljen u polju kopriva pa je iz ljutnje rekao da će se stanovnici ovog kraja zauvijek zvati Koprivničani. Oni su to unovčili.

"Koprivu možete kušati u tjestenini, čokoladi, rakiji, pivu, u parfemu ili sapunima", rekla je Ivana Korošec, vlasnica OPG-a.

Turnir vitezova 14. Renesansnog festivala u Koprivnici (2019. godina) (Foto: Damir Spehar/PIXSELL)

Zaštitno lice grada je Podravka jer upravo iz Koprivnice dolazi najpoznatiji dodatak jelima. Njezina ambalaža godinama se mijenjala, a jednu je čak krasio i lik Japanke.

"Sredinom 70-ih donesena je odluka da se počinju prikupljati stari strojevi, stara ambalaže, etikete fotografije iz povijesti Podravke i sve u cilju da se otvori jedan muzej prehrane", rekla je Nada Matijaško, voditeljica Muzeja prehrane Podravka.

Ne bi grad mijenjali ni za jedan drugi

Đurđica se u Koprivnici rodila i ne bi svoj grad mijenjala ni za jedan drugi, ali voljela bi da s vremena na vrijeme ima gdje napraviti dobar đir.

"Za starije isto tak. I mi bismo voljele da je negdje muzika da se možemo dalje veseliti", rekla je.

Izviđači u Koprivnici postoje već 107 godina. Okupljeni uz logorsku vatru, priroda je njihov drugi dom.

"Nisam stalno na mobitel, nego samo čekam da izađem van u prirodu", rekla je Gabrijela Lončar iz Odreda izviđača Kamengrad.

"Moja mama je kao mala bila u izviđačima pa sam i ja htjela. Rekla mi je da su bili u šumi i da su vezali čvorove", rekla je Shante Lee Horvatinović iz Odreda izviđača Kamengrad.

Jedna od mana grada je odlagalište otpada

S druge strane, ne manjka kanti za smeće, zbog čega je centar grada uvijek čist. Međutim, kada se ode iz grada i pogleda ga se i ptičje perspektive, idiličnu sliku kvari odlagalište otpada Piškornica. Ovdje se na godinu deponiraju tone i tone miješanog komunalnog otpada, zbog čega bi se trebao graditi Regionalni centar za otpad za sjeverozapadnu Hrvatsku. Mještani najbližeg sela neće sjediti prekriženih ruku.

"Meni je to blesavo da se vozi iz svih županija tu kod nas. Često se ujutro probudiš i to smrdi. Jednostavno, to je smetlište i ono te tijekom noći probudi kak' smrdi", rekao je Zoran iz Pustakoveca.

Odlagalište otpada Piškornica (Foto: DNEVNIK.hr)

Problema imaju i stanovnici naselja Draganovec u Bukovačkoj ulici. Naime, ovdje nema javne rasvjete, kanalizacije ni asfalta, a samo su pet minuta udaljeni od centra Koprivnice.

"Problem je u zimskom periodu, kad se mi roditelji moramo dogovoriti i organizirati vožnju te djece u školu i iz škole jer se boje mraka, kao i većina djece", rekao je Zlatko Kadić, koji živi u spomenutoj ulici.

