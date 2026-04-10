U dijelu Zagreba tramvaju u nedjelju ne voze: ZET objavio koliko će trajati obustava

Tramvajski promet od Draškovićeve ulice do Mihaljevca bit će obustavljen ove nedjelje zbog radova, izvijestili su u petak iz ZET-a.

"Zbog radova na elektroenergetskoj mreži, u nedjelju, 12. travnja, od 10:30 do 18:30 obustavlja se tramvajski promet od Draškovićeve do Mihaljevca, odnosno Gračanskog Dolja (Ribnjakom, Medveščakom, Ksaverskom i Gračanskom cestom)", navodi se u obavijesti ZET-a.

Tramvajska linija 15 neće biti u prometu, dok će linija 14 prometovati izmijenjenom trasom, od parka Maksimir preko Vlaške, Trg bana Jelačića i Savske do Savskog Gaja (rotor).

Od Kaptola do Gračanskog Dolja vozit će autobusi na izvanrednoj liniji.

Autobusno stajalište Mihaljevac u smjeru Kaptola bit će na Ksaverskoj cesti, a u smjeru Gračanskog dolja na Gračanskoj cesti u zoni terminala.