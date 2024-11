"Dogodilo mi se prošle godine da su se kočnice zapalile, da sam morao s vatrogasnim aparatom gasiti kotač", rekao je vozač autobusa ZET-a.

Potvrdio je i da se voze tehnički neispravna vozila. Na pitanje imaju li autobusi zimske gume, odgovara: "Neki".

O tome voze li se ostali ljetnim gumama kaže da dosta njih.

"I to onako slip za Formulu 1. Naravno da je opasno po putnike, mi govorimo o javnom prijevozu, opasno je po sve sudionike prometa. Ja osobno bih se vozio radije biciklom.

Da bi se radije vozio biciklom nego autobusom, govori sam vozač autobusa koji tvrdi i da je stanje sa zagrebačkim autobusima katastrofa. Sve je manje vozača pa se preskače vozni red.



"Dolazimo do situacija da vozači imaju samo jedan dan u tjednu odmor, voze do iznemoglosti. Onaj tko javi da je na bolovanju, nema zamjene za njega. Po meni trenutno gorući problem ZET-a.

Na nekim linijama koje idu svakih pola sata, nema jednog voznog reda pa ljudi po sat vremena čekaju i onda normalno da dolazi do ogorčenja građana", kaže vozač.



Dnevno i do 20 autobusa ne izlazi, nekad i više, ovisno o danu.

Građani to osjete.



"Jutros sam bila sat vremena na stanici. Sat vremena sam čekala.

S djecom idem na vrtić, kako me ne bi nerviralo, uvijek kasnim na doručak, nikad ne jedu", žali se Ljuba iz Zagreba.



"Čak i dva autobusa preskoče za Špansko", nezadovoljna je Maja.



"Ja znam vozača pitati zakaj je preskočil, nema vozača kažu", kaže Dea.



I to je najveći problem, kažu iz Grada, uz stara vozila koja se često kvare, ali uvjeravaju nas da su tehnički ispravna.



"Ono što u većoj mjeri na to utječe je nedostatak vozača, posebice autobusa, nedostaje ih od 100 do 150. Zamolit ćemo vas za malo strpljenja ulažemo maskimalne napore", rekao je Domagoj Zeba, glasgovornik ZET-a



To je ozbiljan problem koji se neće riješiti u tako kratkom roku, poručuju sindikati.



"Problem traje malo dulje, sad je malo eskalirao posebno kada dolaze zimski uvjeti jer se više kvare zbog grijanja i onda je to malo vidljivije nego prije, međutim problem će biti vrlo teško rješiti.

Ljudi koji ujutro idu na posao, đaci koji idu u školu ne mogu se pouzdati u točnost polazaka što iritira i svoj bijes iskaljuju na vozačima", dodaje i Anto Jelić, predsjednik sindikata vozača i prometnih radnika ZET Zagreb



Nakon rabljenih tramvaja, Zagreb nabavlja i rabljene autobuse. No, teško da će se time riješiti problem jer ostaje pitanje: tko će ih voziti?

Samo ove godine 29 vozača autobusa ZET-a dalo je otkaz.

Pročitajte i ovo Policija na nogama Mafijaška likvidacija u susjedstvu: U automobilu izrešetan zaštićeni svjedok

Pročitajte i ovo bivši pripadnik armije BiH Ratni zločinac došao u policiju, kada su shvatili tko je, on izvadio bombu

Pročitajte i ovo IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA! Znate li tko nasljeđuje nekretninu kada nema nasljednika? "Oni se toga ne mogu odreći"