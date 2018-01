Nižu se žestoke reakcije na izjavu Nade Murganić, ministrice demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, koja je slučaj župana Alojza Tomaševića komentirala riječima "to vam je tako u braku".

"Da sam ja na mjestu premijera Andreja Plenkovića, Nada Murganić bi odletjela na Mars, a ne samo s mjesta ministrice", rekla nam je aktivistkinja Sanja Sarnavka, komentirajući današnji komentar ministrice Murganić na vijest o povlačenju tužbe supruge župana Alojza Tomaševića.

"To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila", rekla je danas Murganić novinarima ispred Vlade. Dometnula je i da joj je "žao da bilo koja obitelj dođe u ovakvu situaciju da se u javnom prostoru o tome raspravlja".

Sarnavka je ovakvom izjavom razočarana ne samo zbog toga što ju je izrekla jedna od ministrica u Vladi, već i zato što je Murganić žena koja je na čelu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

"Ona bi po funkciji trebala biti predvodnik u institucionalnoj borbi protiv nasilja u obitelji. Ovako imamo apsurd, HDZ Tomaševića izbacuje iz svojih redova, a ministrica da je takve izjave. Možete zamisliti kako će se ta borba protiv nasilja provoditi", kaže Sarnavka.

Zlatko Komadina je, nakon Predsjedništva SDP-a, rekao da bi Nada Murganić trebala podnijeti ostavku zbog svoje današnje izjave o slučaju obitelji Tomašević.

"Skandalozno je da ministrica kaže tako je to u obitelji. To znači tako je to u HDZ-u. Ona mora povući konsekvence, jedna od njih je osobna ostavka, a druga je opoziv od strane premijera. Naravno, to može učiniti i SDP, ali znate da smo sad u onom roku trajanja nakon prethodnog opoziva", rekao je Komadina.

Izjavu ministrice Murganić na Twitteru je komentirala i Jadranka Kosor, bivša premijerka i predsjednica HDZ-a.

“To vam je tako u braku”! To vam je tako kad se rugate s Ustavom, Zakonom o suzbijanju diskriminacije, Zakonom o ravnopravnosti spolova, Konvencijom o ljudskim pravima i, naravno, Istanbulskom konvencijom. Zato žene trpe i šute jer je to ”tako u braku”. 2018.RH", poručila je Kosor.

Reagirala je i Ženska mreža Hrvatske. "Izjava ministrice resora socijale je šokantna i skandalozna, ne samo jer pokazuje nerazumijevanje onoga čime bi se trebala baviti i regulirati propisima, nego i zbog potpunog nehaja prema tome kako će to odjeknuti u javnosti", rekla je Bojana Genov iz Ženske mreže Hrvatske za N1.

Inače, vrlo je slično slučaj komentirala još jedna ministrica u Plenkovićevoj Vladi, Gabrijela Žalac. "To su njihove obiteljske stvari", rekla je ministrica regionalnog razvoja i fondova EU.

Mara Tomašević je početkom listopada prijavila svog supruga, požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića, zbog obiteljskog nasilja. Plenković je tada brzo reagirao i raspustio požeško-slavonsku organizaciju HDZ-a, a Tomaševića pozvao da odstupi s mjesta župana.

Nekoliko dana kasnije postalo je jasno da Tomašević ne namjerava odstupiti, a kako je izabran neposredno ne može ga smijeniti niti jedno državno tijelo.

Mara Tomašević je u narednim mjesecima dala više izjava medijima u kojima je svjedočila o nasilju kojem je bila izložena u braku, a njenom suprugu je jedno vrijeme sud zabranio približavanje supruzi na manje od pet metara. Svo to vrijeme živjeli su u istoj obiteljskoj kući.

Politički pritisak na Tomaševića da odstupi s mjesta župana pojačan je početkom godina, nakon što je Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku protiv njega podiglo optužnicu zbog nasilja u obitelji i nanošenja tjelesne ozljede. No, ni nakon toga je odbio odstupiti, pa je izbačen iz HDZ-a.