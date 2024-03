Sanja Sarnavka komentirala Milanovićevo vrijeđanje žena, ali i položaj saborskih zastupnica: "A ovo je posebno čudno..."

Autonomna ženska kuća oštro je osudila diskriminirajuće izjave predsjednika Zorana Milanovića o Ivani Petrović i Jasni Omejec. Nazvao ih je dežurnom kreštalicom i političkom priležnicom, a njegove izjave, priopćili su, primjeri su seksizma i dvostrukih standarda koji su posljedica stereotipa o ulozi žena u našem društvu. Dodaju da takve izjave impliciraju da profesionalna postignuća žena nisu moguća bez podrške moćnih muškaraca.

U studiju Dnevnika Nove TV gostovala je Sanja Sarnavka, osnivačica Zaklade Solidarna i dugogodišnja aktivistica za ljudska i ženska prava.

"Bez obzira na to što on stvarno vrijeđa sve, to mi je jako loše jer ti možeš ukazati na neke nepravilnosti koje netko radi, a da ne ideš na osobnu razinu, ali onda vidimo sve te predrasude koje žive u nama. Dakle, Vegeta - kuhinja i, s druge strane, naravno, kako bi žena mogla postići nešto u karijeri a da nije priležnica i da nije preko postelje i svog tijela nešto uspjela. Još čekam da netko kaže za nekog muškarca da je priležnik i da je preko tijela nešto uspio jer ga je neka žena pogurala", komentirala je Sarnavka.

Ovo nije prvi put da se predsjednik ovako izražava, a voditelj dnevnika Nove TV Petar Pereža podsjetio je na okršaj Milanovića sa Sarnavkom kada joj je predbacio da profesoricu Zlatu Đurđević nije od HDZ-a branila istim načinom kao dvije saborske zastupnice koje je on nazvao narikačama.

"Meni je isto čudno što su te dvije saborske zastupnice tako olako prešle, kad se radi o izborima, preko toga, ali svakako treba uvijek reagirati. Ja se uopće ne sjećam, pa ne sjedim cijeli dan pred televizorom da vidim što je rekao, a mi smo generalno reagirali za profesoricu Đurđević jer smo smatrali da je vrhunska stručnjakinja", objasnila je i dodala: "Kod nas patrijarhalno društvo još viri iz svakoga, ali posebno je čudno što mu je rejting toliko skočio nakon ovoga o čemu ne smijemo više govoriti, a tu je i jako puno žena i upravo se uz Milanovića jako često veže bedem ljubavi. Dakle, žene koje ga vole, cijene i podržavaju na svaki način."

Pročitajte i ovo Bruse se detalji Hoće li se nastaviti rasipanje SDP-ove koalicije? Arsen Bauk otkrio je li postignut dogovor s Dalijom Orešković

Sanja Sarnavka u nastavku je komentirala i hrvatske političarke te objasnila da je po nečemu posebno očito da još uvijek živimo u patrijarhalnom društvu.

"Kod njega stvarno kad makneš tu površinu i formu koja mi je grozna i koja mislim da je jako loša za javni prostor i diskurs, on vrlo često kaže istinu, ali on valjda misli i valjda se pokazuje da mi još uvijek trebamo velike vođe i sad mi stalno govorimo da je to sukob dva muškarca, a s druge strane imamo fantastične, nikad bolje saborske zastupnice, ali u manjim strankama", smatra Sarnavka i kao primjer ističe Jadranku Kosor.

"Ona kad je bila u HDZ-u i govorila 'Kud Ivo, tud i ja' i bila krhka i nježna, ona je sada jedna od najboljih političkih analitičarki. Velike stranke još uvijek nisu spremne staviti na čelo žene i mi samo u malim strankama vidimo da su žene uspjele iskočiti", zaključila je.

Pročitajte i ovo Parlamentarni izbori HDZ-ovci odgovorili Milanoviću: "E, to je sad ozbiljan problem"

Pročitajte i ovo naručivanje u istom terminu Noćna mora za pacijente - zašto se ovo i dalje događa: "Bila sam šokirana kad sam došla pred vrata!"

HDZ-u pak zamjera što na liste nije stavio niti jednu ženu.

"Na kraju mi te žene u HDZ-u djeluju kao jedna pokorna vojska koja sjedi i šuti i dobije instrukcije kad se treba oglasiti i braniti boje stranke. Meni je bilo strašno kad su odredili žene da brane to što se neće smanjiti PDV na menstrualne potrepštine. Onda su dečki šutjeli da ih se ne bi optužilo za seksizam i diskriminaciju, a žene su žustro odradile i svele to na nešto što je tužno spominjući brijaće aparate jer - i oni se moraju brijati", zaključila je Sarnavka.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.