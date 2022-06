Neviđen skandal trese Split, samo dva tjedna uoči novih izbora. Sve je komentirao Željko Kerum.

U javnost su procurile prepiske između bivšeg gradskog vijećnika Luke Baričića i Bojana Ivoševića, bivšeg splitskog dogradonačelnika s, navodno, dvije djevojke iz Srbije od kojih se jedna predstavila kao djevojka od 17 godina.

Baričić se zbog seks-skandala povukao iz politike. Bojan Ivošević je oko 17 sati izašao iz policijske postaje, gdje je bio svjedok nakon prijave koju je podnio Baričić. Ponovio je kako je cilj onih koji su slali poruke bio da on napravi nešto pogrešno. Sve je to rekao reporteru Mariju Juriču, koji je pak u Dnevniku Nove TV ugostio i Željka Keruma. A upravo njegove ljude glavni protagonisti priče optužuju da stoje iza lažnih profila.

"Opravdanja nema. Ljudi su napravili kazneno djelo. Policija ih trebala privesti i ispitati. Ali opet, razumijem policiju. Izbori su, ne žele biti pristrani. Institucije čekaju da prođu izbori da ih se privede i ispita", rekao je Kerum.

"Ja se ne bavim s tim, ja imam drugih poslova", odgovorio je na pitanje stoje li zaista njegovi ljudi iza podmetanja skandala.

"Mene ne zanimaju likovi poputih tih, neću im imena spominjat. Oni su žalost Splita i splitske politike. Nadam se da će građani Splita shvatiti kojim su zločestim ljudima, lošim ljudima dali povjerenje", kaže Kerum.

"Ovo se može dogoditi samo u stranci Ivice Puljka"

Kazao je kako se u ozbiljnoj stranci takvo što ne može dogoditi.

"Ovo se može dogoditi samo u stranci Ivice Puljka u kojoj se on i njegova žena predstavljaju kao znanstvenici, a oko sebe su okupili redikuloznu ekipu", dodao je.

Na pitanje je li pitao Tonćija Omrčena je li sudjelovao u svemu, Kerum odgovara: "Nemam ga ja zašto pitati. To mene ne interesira."

Kaže kako neće tužiti Puljka jer je rekao da iza svega stoji HGS.

"Ne vjerujem da su baš prozvali jer nisu baš toliko naivni. Ako i jesu, to će pravnik vidjeti. Ali nemam ja vremena za tužbe", kazao je.

Prvobraniteljica osudila reakcije: "Apostrofiranje Baričićevog invaliditeta predstavlja povredu dostojanstva"

VIDEO Kerum hvalio HDZ i Tuđmana pa prostački napao Puljka: "Izvanka gizda, iznutra..."

"A to što Puljak kaže, da će on mene tužiti. Samo neka me izvoli tužiti. On se ponaša kao iz nekog filma 'ja vas bum sve tužil', dodao je Kerum.

Mario Jurič podsjetio je na kraju i da je policija potvrdila da provodi kriminalističko istraživanje.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



