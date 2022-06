Bivši splitski gradski vijećnik stranke Centar Aleksandru iz Srbije je upoznao preko Tindera. Htio je da dođe u Split, a njenu sestru koja navodno ima 17 godina spajao je s Bojanom Ivoševićem. O svemu je obaviještena i policija.

Luka Baričić, bivši splitski gradski vijećnik i Bojan Ivošević, bivši dogradonačelnik, oboje na listi Ivice Puljka na predstojećim izborima u Splitu, navodno su se dopisivali s dvije djevojke iz Srbije, od kojih je jedna često naglašavala da je maloljetna. Prepiska je, pišu, prestala kad je djevojka prestala odgovarati.

Večernji list piše da je u posjedu je prepiske s eksplicitnim seksualnim audio i video zapisima. Sve se navodno odvijalo sredinom prošlog mjeseca.

Nakon što ju je upoznao na aplikaciji Tinder, a prepisku kasnije prebacio na Instagram pa na WhatsApp, Baričić je dogovarao spolni odnos s djevojkom koja se predstavljala kao Aleksandra iz Srbije. Slao joj je, piše Večernji, eksplicitna videa i fotografije.

U jednom trenutku tražila ga je i posao u Splitu, a on joj odgovara da će vidjeti, ali "da to ovisi o njoj". Njenu sestru od 17 godina, spajao je s Bojanom Ivoševićem. List je u posjedu i poruka između Ivoševića i navodne maloljetnice. Piše kako bi je vodio na sladoled. A kad mu kaže da nema punih 18, prvo se čudi, ali nastavlja komunikaciju.

Luka Baričić Foto: Ivo Čagalj/Pixsell

Luka Baričić Večernjem je rekao je da se srami, ali da nije bilo fizičkog kontakta. Podnijet će kaznenu prijavu protiv nepotnatog počinitelja. Misli da je nasjeo na navlakušu političkih konkurenata.

Sa svime je navodno upoznata i splitska policija.

Ivošević: "Otpilat ćemo vam do zadnjeg stupića"

Ivošević se večeras oglasio na Facebooku. Napisao je kako su Baričića iskoristili kako bi došli do njega. Navodi kako eksplicitnih slika ni snimki na kojima je on nema. Kaže kako nije istina da je razgovor prestao jer je djevojka prestala odgovarati nego zato što je to učinio on.

"Izašao je tekst o mom kolegi koji je u privatnom razgovoru, s jednom kako je mislio curom, slao neke privatne slike i razmjenjivao određene poruke, pa čak i da bi je uvjerio da dođe izmišljao razgovor sa mnom.

Ispalo je da se radilo o prevari gdje su njega koristili za doći do mene, odnosno emocionalno ucjenjujući njega pokušali doći do mog eksplicitnog sadržaja preko priče o sestri koja se zanima za mene, a onda nakon dva dana postane maloljetna. Važno je napomenuti da suprotno tvrdnjama jednog medija ne postoje nikakve eksplicitne slike niti snimke koje sam ja poslao ili na kojima sam ja te je također pogrešno navedeno kako je dotična osoba prekinula komunikaciju već suprotno ja sam prestao odgovarati.

Nakon čak sedam njegovih zamolbi da uopće komuniciram s dotičnima kako bi ga ta cura posjetila u Splitu ništa osim sprdanja na tu temu nisu dobili premda su jasno tražili i ciljali da se priča o sexu i šalju slike.

Cijelo kazneno djelo sigurno nema nikakve veze s jednim parkingom o kojem je također isti novinar imao "ekskluzivne" kasnije utvrđeno montirane (prekrajane) snimke. Niti je jedan zaposlenik gradske uprave koji nije u dobrim odnosima s nikakvim upraviteljem nikakvog parkinga već dva dana po kavama pričao o navedenom.

Otpilat ćemo vam do zadnjeg stupića gdje ste pljačkali građane. Do zadnjeg", napisao je Ivošević.

"Osoba s invaliditetom je žrtva odvratne prevare"

Skandal je komentirao i Ivica Puljak, također na društvenim mrežama.

"Upravo sam saznao informaciju da je Luka Baričić, bivši gradski vijećnik stranke Centar i osoba s invaliditetom žrtva odvratne prevare na internetu koju će sutra prijaviti policiji", napisao je, između ostalog i Ivica Puljak.

"Ovo je najgnjusnija stvar koju sam ikada doživio u politici i jasno mi je odakle dolazi. Luka Baričić je osoba s invaliditetom, a 'ljudi' koji su ovo izveli iskoristili su najranjiviju temu kako bi politički profitirali, a to je seksualnost invalida", dodao je još.

Kazao je i da će ih to samo ojačati, a za sutra je najavio konferenciju za medije.