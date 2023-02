Crveno upozorenje Meteoalarma zbog orkanske bure na snazi je i danas za obalu i otoke Dalmacije, ali olujni udari najveću štetu nanijeli su noćas u Splitu. Zbog stotina polomljenih stabala diljem grada, štetu zbraja i velik broj vlasnika osobnih automobila. Danas se prebrojavaju materijalni gubici i u Slavoniji.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan u Splitu je razgovarao s Borisom Mladinovom u operativnom centru vatrogasaca. Iza njih je velik broj intervencija.

"U protekla dva dana imali smo velik broj intervencija, a sad se situacija malo smirila. Inače, imali smo 83 intervencije na području grada, a uglavnom se tiču jake bure", ispričao je vatrogasac

Najčešće intervencije vezane su uz padnuta stabla ili njihove dijelove.

"Velik broj stabala je pao po vozilima, tako da ima i materijalne štete dosta. Srećom, danas nismo imali nikakvih ozljeda.", potvrdio je.

A kako ozljeda ne bi ni bilo, vatrogasci pozivaju građane da ne izlaze u trenucima najvećih udara vjetra.

"I kad se kreću po gradu, izbjegavati uz same objekte, pogotovo uz stara krovišta gdje padaju crijepovi i dimnjaci. I uz neka gradlišta često imamo dijelove limova koji vise", kazao je vatrogasac i dodao:

"Danas samo imali metalno sušilo na stablu, na nekih 10, 12 metara visine, točno poviše nogostopa gdje velik broj ljudi korača. Morali smo to ukloniti. Možda apel građanima, kad je prognoza da će biti jak vjetar, da s balkona i terasa uklone dok ne prođe udar vjetra."

Bura puhala 150 na sat

Sto pedeset pet kilometara na sat, toliko je iznosio najjači udar bure izmjeren sinoć oko 22 sata u Splitu. Olujni vjetar nosio je sve pred sobom, pa se i avion koji je trebao sletjeti na Resnik vratio u Zagreb. Sve do jedan sat iza ponoći zatvorena je bila važna prometnica jer je s obližnjeg gradilišta bura raznosila materijal i oštetila nekoliko automobila. Bura se do jutra smirila, pa se pristupilo sanaciji i zbrajanju štete. Centar 112 zabilježio je više od dvjesto poziva. Policija je do sada zaprimila prijavu štete na 40 osobnih automobila

Stradale škole, zatvorena tržnica, sanirao se krov bolnice

Olujni udari bjesnili su jučer i u Slavoniji koja sanira štetu. Stradali su plastenici, a štetu je pretrpjela i crkva u selu Lacići. Udar olujnog vjetra s tornja je srušio križ. Šteta se cijeli dan sanira i u Osijeku.

Tržnica je zatvorena zbog oštećenog krova. Vrijeme vatrogascima ni danas nije išlo na ruku, pa su umjesto planiranih dronova, podigli dizalicu. Ptičja perspektiva otkrila je razmjere štete. S pomoću vatrogasaca alpinista saniran je i krov osječke bolnice.

Sanaciju očekuju i mnoge škole od Osječko-baranjske do Virovitičko-podravske županije. Na Osnovnoj školi u Satnici Đakovačkoj vjetar je odnio krov sa spremišta i dio lima s dvorane.



Tijekom olujnog nevremena jučer je u Vukovaru nestao muškarac. Tijelo je pronađeno sat vremena poslije u Dunavu. Da je riječ o žrtvi orkanskog udara, policija ne želi potvrditi dok ne dobije izvješće iz bolnice.



