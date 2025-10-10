Zbog opasne bolesti naređen potpuni odstrel divljih svinja: "Stvorit ćemo tampon zonu"

Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić u Virovitici je u petak najavio naredbu o potpunom odstrelu divljih svinja u tri županije zbog afričke svinjske kuge, te novi program potpore svinjogojcima vrijedan 20 milijuna eura.

Vlajčić se u petak u Virovitici sastao s članovima Nacionalnog kriznog stožera za borbu protiv afričke svinjske kuge (ASK) te s predstavnicima lokalnih vlasti. Sastanak je dio obilaska županija najizloženijih riziku od širenja bolesti, među kojima su i Požeško-slavonska te Brodsko-posavska županija.

Vlajčić je nakon sastanka, koji je održan iza zatvorenih vrata, pred novinarima najavio donošenje naredbe o potpunom odstrelu svih divljih svinja u lovištima triju županija, koja će uskoro biti objavljena u Narodnim novinama. Ta mjera stvara tampon zonu radi sprječavanja prelaska virusa na nova područja.

"Svrha svih mjera je zaštititi zdrava svinjogojska gospodarstva i pomoći im da prebrode ovu krizu", rekao je ministar, dodavši da se borba protiv ASK-a vodi koordinirano uz sudjelovanje Ministarstva, Uprave za veterinarstvo, Državnog inspektorata, ovlaštenih veterinara i lovačkih društava.

Dosad je u Hrvatskoj eutanazirano između 55 i 56 tisuća svinja, što je oko šest posto ukupnog fonda, dok je samo u 2024. godini u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji eutanazirano više od 15 tisuća grla.

Novi program pomoći

Vlada i Ministarstvo podupiru svinjogojce kroz četiri programa pomoći, a uskoro slijedi i peti namijenjen jačanju biosigurnosnih mjera, posebice na manjim gospodarstvima do 50 svinja. Ukupna godišnja izdvajanja iznose oko 20 milijuna eura. Planirana je i repopulacija stočnog fonda kroz ulaganja od 1,33 milijarde eura do 2030. godine u svinjogojstvo, govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo.

Govoreći o najavama mogućeg smanjenja EU-ovih poticaja za razdoblje 2028. – 2034., ministar je poručio da je riječ tek o početnom prijedlogu Europske komisije o kojem će se raspravljati najmanje dvije godine.

"Hrvatska će štititi svoje strateške interese i osigurati da poljoprivreda ostane snažno financirana i iz europskih i iz nacionalnih izvora", najavio je.

Virovitičko-podravski župan Igor Andrović izjavio je da se na području županije ASK još nije pojavio. Ipak, dvije općine s njena područja – Crnac i Zdenci – proglašene su zonom ograničenja 1, što, između ostaloga, podrazumijeva pridržavanje posebnih pravila pri transportu svinja.

Županija je već poduzela mjere poput okupljanja lokalnih i županijskih stožera, donošenja mjera pojačanog nadzora prijevoza, posebno iz zaraženih područja Osječko-baranjske županije.

Na operativnom sastanku u Virovitici, uz ministra i glavnog državnog inspektora Andrija Mikulića, prisustvovali predstavnici policije vatrogasaca, civilne zaštite i lovaca.