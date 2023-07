Osobi s invaliditetom ne dozvoljavaju da useli u kuću zbog priključka za vodu: "Ja možda izgledam smireno, ali u meni sve kuha"

"Ja sam toliko sretan čovjek sada", rekao je Zvonimir Ratajec 5. siječnja 2023. godine. Sad sva ta sreća stane u jedan vodomjer.

"Nadati se, to ne znam više ima li smisla. Nadam se već jako dugo", poručio je Ratajec. Njegova priču ispričana je u Provjerenom. Zvonimir je doživio tešku prometnu nesreću s 15 godina. Zbog prevare umalo je ostao beskućnik, ali onda su mu donacijama dobri ljudi izgradili kuću.

Jedini oslonac kojeg ima je prijatelj Božo koji nam kaže da je zahtjev predan još prije dvije godine kad je počela gradnja kuće. "Problem je u tome što nas šetaju. Igraju se s nama kao s malom djecom", izjavio je Božo Drmić, Zvonimirov prijatelj.

Ali onda preokret. Nakon upita Dnevnika Nove TV, promptno se javljaju.

"Jutros su ovdje na teren izašli radnici Vodoopskrbe izmjerili su sve i provjerili što im još treba za priključak. Rekli su da je prioritet da u ovu kuću dovedu vodu i da Zvonimir kao 100 postotni invalid ima pravo na besplatan priključak", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV, Matea Ćorić Brunović.

Zvonimir kaže dosad je već za pripremne radove dao više od tisuću eura. Nije mu jasno zašto se prije nisu mogli javiti. "Ja možda izgledam smireno, ali u meni sve kuha kad čujem takva glupava objašnjenja", napomenuo je Ratajec.

O problemu manjka vodomjera izvještavano je u više navrata. Iz Grada mjesecima isti odgovor. U tijeku je javna nabava.

Obitelj Pivac vodomjer čeka već devet godina. Nakon zadnjeg priloga Dnevnika Nove TV, javili su im se iz Vodoopskrbe i rekli im da su izgubili njihovu dokumentaciju.

"Referent je nazvao nakon dva tri dana i rekao vidio sam vas na televiziji i da ćemo to riješiti. Rekao je to će ubrzo biti, ali vidite to se odvuklo na devet godina", objasnio je Mijat Pivac. Na pitanje koliko im to otežava situciju Iva Pivac je odgovorila: "Puno sporije pere, puno duže traje."

I dok se oni muče sa slabim protiskom - Zvonimir s početka naše priče nema nikakav. Trenutačno kao podstanar živi u stanu koji je prodao da bi kupio kuću. Nada se da je ovo s vodom zadnja prepreka i da će uskoro useliti u svoj novi dom.

