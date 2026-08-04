Podignuta optužnica protiv 77-godišnjakinje zbog stravičnog mučenja i ubijanja životinja

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci izvijestilo je u utorak kako je podignulo optužnicu protiv 77-godišnjakinje zbog mučenja i ubijanja životinja, vezano uz slučaj zapuštanja i zlostavljanja pasa na Učki, otkrivenom u svibnju ove godine.

Optužnica je podignuta pred Općinskim sudom u Rijeci, a riječ je o 47 kažnjivih djela ubijanja ili mučenja životinja.

Optužnicom se 77-godišnja hrvatska državljanka tereti da je u razdoblju od 2022. godine do 9. svibnja 2026., na području naselja Vela Učka na planini Učki, zajedno s još jednom, sada pokojnom osobom, psima različitih pasmina uskraćivala hranu i vodu, ograničavala im kretanje i držala u zatvorenim i nehigijenskim uvjetima.

Stavlja joj se na teret da im je uskraćivala veterinarsko-medicinsku pomoć zbog čega su psi bili u stanju izgladnjelosti i pothranjenosti s ranama po tijelu, što je sve dovelo do znatnog pogoršanja općeg i zdravstvenog stanja životinja.

Okrivljenica se nalazi u istražnom zatvoru, te je ODO u Rijeci predložio da joj se produži zadržavanje zbog opasnosti od bijega i ponavljanja kažnjivih djela.

Slučaj se razotkrio u svibnju 2026., nakon što je 64-godišnji muškarac, izvanbračni partner 77-godišnjakinje, poginuo u prometnoj nesreći na autocesti između Jastrebarskog i Karlovca. U automobilu je prevozio dva psa, od kojih je jedan smrtno stradao u nesreći.

Nakon što se utvrdilo da su životinje u Veloj Učki držane u neodgovarajućim uvjetima, 77-godišnjakinja je uhićena.

Nakon prvog ispitivanja u Općinskom državnom odvjetništvu u Rijeci sredinom svibnja, osumnjičena je da je u neprikladnom smještaju bez hrane držala najmanje 79 pasa i šest mačaka, ne vodeći brigu o zdravlju i dobrobiti životinja na način da im pravovremeno osigura veterinarsku pomoć i zbrine bolesne, ozlijeđene i iscrpljene životinje, što je dovelo do uginuća najmanje 35 pasa.