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MUČAN SLUČAJ

Podignuta optužnica protiv 77-godišnjakinje zbog stravičnog mučenja i ubijanja životinja

PišeHina, 04. kolovoza 2026. @ 17:44 komentari
Horor na Učki
Horor na Učki Foto: DNEVNIK.hr
Državno odvjetništvo podignulo je optužnicu protiv 77-godišnjakinje zbog slučaja koji je u svibnju šokirao Hrvatsku.
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