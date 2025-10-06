Obavijesti Foto Video Pretražite
svečano otvorenje

FOTO/VIDEO Otvorena posljednja dionica autoceste A5 do mađarske granice, pogledajte kako izgleda

06. listopada 2025.
Završena izgradnja autoceste A5
Završena izgradnja autoceste A5 Foto: Marin Franov/Cropix
Puštena je u promet posljednja dionica autoceste A5 na hrvatskom dijelu 5C koridora.
  Potraga za hrvatskim planinarima u tijeku
    Strašna tragedija

    Završena velika akcija u Sloveniji: "Troje mladih ljudi u jednom danu. Potreseni smo"
  Potraga za hrvatskim planinarima
    velika tuga

    Cure detalji o poginulim planinarima: Jedan brat nedavno se oženio, drugi se trebao uskoro
  Vozila automobil bez guma i otvorenog prtljažnika
    SULUDA VOŽNJA

    Žena koja je jurila u autu bez guma bila pijana i drogirana. Ali, to nije sve! Objavljeno kako je kažnjena
Završena izgradnja autoceste A5 na hrvatskom dijelu međunarodnog 5C koridora
svečano otvorenje
FOTO/VIDEO Otvorena posljednja dionica autoceste A5 do mađarske granice, pogledajte kako izgleda
Hodao s puškom, a onda je ušao u autobus ZET-a: "Ljudi su se razbježali"
Oglasila se policija
Hodao s puškom i u maskirnom odijelu, a onda je ušao u autobus ZET-a: "Ljudi su se razbježali"
Knin: Prosvjed roditelja protiv ograničenja broja pomoćnika u nastavi
"OBRAZOVANJE NA NULI"
Prosvjed roditelja zbog otkaza pomoćnicima u nastavi, ministar tvrdi: "Dovoljno ih je!"
Potraga za hrvatskim planinarima u Sloveniji koje je zatrpala lavina
Strašna tragedija
Završena velika akcija u Sloveniji: "Troje mladih ljudi u jednom danu. Potreseni smo"
Europol odradio rekordnu zapljenu pokvarene hrane! Diljem svijeta pronađene ilegalne klaonice, falsificirali rokove trajanja
Operacija Opson
Rekordna zapljena pokvarene hrane! Otkrivene ilegalne klaonice, falsificirani rokovi trajanja...
Preminuo Dragutin Janušić, preživjeli iz srpanjskog napada sjekirom u Svetom Jurju na Bregu: Sprovod 9. listopada
UBIO GA POSINAK
Sjekirom je ubio majku, a sada je preminula još jedna žrtva jezivog napada
Tko su hrvatski planinari poginuli u Sloveniji? Jedan brat se nedavno vjenčao, drugi se trebao uskoro
velika tuga
Cure detalji o poginulim planinarima: Jedan brat nedavno se oženio, drugi se trebao uskoro
Potraga za hrvatskim planinarima u Sloveniji koje je zatrpala lavina
Strašna tragedija
Završena velika akcija u Sloveniji: "Troje mladih ljudi u jednom danu. Potreseni smo"
Novi detalji o vozačici koja je vozila bez guma i otvorenog prtljažnika
SULUDA VOŽNJA
Žena koja je jurila u autu bez guma bila pijana i drogirana. Ali, to nije sve! Objavljeno kako je kažnjena
Merkel tvrdi da su: Poljska i baltičke zemlje krive za rat u Ukrajini
BOMBASTIČAN INTERVJU
Merkel optužila četiri europske države za rat u Ukrajini: "Nisu podržali moj prijedlog, a onda je Putin napao"
Kuhar Mario Mandarić registrirao žig "Kult Plave Kamenice"
Sukob na gastrosceni
Slavni hrvatski chef registrirao žig, a isti naziv već koristi Butkovićev portal. Urednica za DNEVNIK.hr: "Učinio je to u lošoj vjeri..."
Aleksandru Vučiću se zbog gafa smije cijela Srbija
U TV emisiji
VIDEO Hit na internetu! Vučiću se zbog ovog gafa smije cijela Srbija
vijesti
Potraga za hrvatskim planinarima u Sloveniji koje je zatrpala lavina
Strašna tragedija
Završena velika akcija u Sloveniji: "Troje mladih ljudi u jednom danu. Potreseni smo"
Tko su hrvatski planinari poginuli u Sloveniji? Jedan brat se nedavno vjenčao, drugi se trebao uskoro
velika tuga
Cure detalji o poginulim planinarima: Jedan brat nedavno se oženio, drugi se trebao uskoro
Prevrnuo se čamac na Dunavu: Ima mrtvih
IMA MRTVIH
Potraga za nestalima u Dunavu: Angažirana plovila, sonari, psi, HGSS, a podignuti i dronovi
show
Heidi Klum u prozirnom izdanaju pokazala apsolutno sve
ostavila sve bez riječi
Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
Roko Kolarić u drugoj emisiji showa Supertalent
Mali frajer velikog glasa
Kao da je proživio tri života: Poslušajte moćnu izvedbu Barine pjesme o kojoj će se dugo pričati!
zdravlje
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Pokrovitelj Donat
Izazov koji ćete voljeti: Kako dva tjedna mogu promijeniti vašu probavu?
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Izvrsni izvori
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
zabava
Doktor otkrio kako nikad ne bi uzeo česti dodatak prehrani! Podijelio važan razlog
Zdravlje na prvom mjestu
Doktor otkrio kako nikad ne bi uzeo česti dodatak prehrani! Podijelio važan razlog
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Nepozvani gosti
Iz zidova im dopirala buka, imali su što vidjeti kad su profesionalci otvorili zid
Pogledajte što radi ovaj dostavljač na semaforu! Ovo je nevjerojatno
Bolje ne!
Pogledajte što radi ovaj dostavljač na semaforu! Ovo je nevjerojatno
tech
Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači?
Nije puno, ali statistički značajno
Zemlja postaje sve tamnija: Što to točno znači?
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
Pojavile se brojne teorije
VIDEO Nepoznati objekt snimljen u pustinji Mojave: Novi tajni projekt Lockheeda?
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
Sve objavili na Facebooku
Policajac u šoku nakon što je zavirio u vozilo: Zaustavio je automobil zbog prekršaja, a nije mogao naplatiti kaznu
sport
Juventini stali u red za Modrićev dres poslije utakmice, ali jedan je imao najbolji plan i na kraju ga dobio
borba za "svetu majicu"
Juventini stali u red za Modrićev dres poslije utakmice, ali jedan je imao najbolji plan i na kraju ga dobio
Incident u Barceloni: Tučnjava na tribinama, bivši predsjednik sa sinom protiv navijača
Brutalna tučnjava
Španjolska bruji o incidentu u Barceloni: Pogledajte makljažu kakve nema ni na Balkanu
Navijači Barcelone nakon debakla sasuli paljbu na Roberta Lewandowskog
Tragičar
Navijači Barcelone nakon debakla sasuli paljbu na legendu: "Šaljite ga u Saudijsku Arabiju"
tv
U dobru i zlu: Nada se da je ovo sve noćna mora iz koje će se probuditi
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Nada se da je ovo sve noćna mora iz koje će se probuditi
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Papi Bucket
KOKOŠI
Ovaj cover Majine pjesme morate čuti! Ostali smo bez riječi!
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Did Tunja
2U1
Kakav nastup pun emocija! Dražen pod hitno treba otići na Broadway ili u Hollywood!
putovanja
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
pipi e patati
Jednostavno, zasitno i puno okusa: Recept za mirisne pečene krumpire s paprikom
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 toplih jela na žlicu za svaki dan ovoga tjedna koja se mogu napraviti za malo novca
Piškote, vanilija i čokolada: Recept za kremasti talijanski klasik koji ne izlazi iz mode
Zuppa inglese
Piškote, vanilija i čokolada: Recept za kremasti talijanski klasik koji ne izlazi iz mode
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju
Posao za hrvatske tekstilce
Tvrtka iz Đakova s partnerima dobila milijunski posao nabave odora za pravosudnu policiju
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
Nije više na muci
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
lifestyle
Ulična moda mrežaste čarape i visoke čizme, Zagreb
Teško je skrenuti pogled
Čarape plavokose ljepotice sa zagrebačke špice bacaju i minicu u drugi plan
Modno usklađeni par sa zagrebačke špice
Odlične kombinacije
Par sa špice tako je dobro usklađen, da ih ne možemo prestati gledati, top su
Tjedni horoskop od 6. do 13. listopada
Što kažu zvijezde?
Tjedni horoskop: Bikovi bi mogli upoznati nekoga, a dva znaka čeka poslovni napredak
sve
Heidi Klum u prozirnom izdanaju pokazala apsolutno sve
ostavila sve bez riječi
Čipka ispod koje je nosila samo tange pala je u drugi plan kad se nasmijala i pokazala zube
Oženio se Ivan Zak
pogledajte fotke!
Oženio se Ivan Zak! Evo tko je samozatajna žena koja je osvojila njegovo srce
Roko Kolarić u drugoj emisiji showa Supertalent
Mali frajer velikog glasa
Kao da je proživio tri života: Poslušajte moćnu izvedbu Barine pjesme o kojoj će se dugo pričati!
 
