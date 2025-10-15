Majka djevojčice s rijetkim sindromima objavila da ju je Zavod prijavio policiji: Stigao njihov odgovor

Nakon što je majka djevojčice s rijetkim sindromima, Sanela Gorić, objavila da je podružnica Zavoda za socijalni rad Ivanić-Grad protiv nje podnijela prijavu policiji, iz Zavoda su za DNEVNIK.hr pojasnili da nisu prijavili nju, već komentare na društvenim mrežama u kojima se, tvrde, poticalo na agresiju i prijetnje djelatnicima.

"Kada se borite za život djeteta, najmanje što očekujete je da ćete se morati boriti sa sustavom i braniti istinu. Institucija koja nas je trebala zaštititi, Zavod za socijalni rad Ivanić-Grad dvaput je ugrozio liječenje i život naše Nives. A sada? Umjesto isprike jer su pogriješili poslali su prijavu na policiju! Jer sam rekla istinu javno!" objavila je ranije Sanela Gorić, majka malene Nives - djevojčice s rijetkim sindromima čija je priča u kratko vrijeme čak dva puta ujedinila Hrvatsku.

Provjereno: Nives Gorić - 7 Foto: Provjereno

"Područni ured Ivanić-Grad nije prijavio Sanelu Gorić, već komentare na društvenoj mreži Facebook na stranici Nivesin osmijeh protiv Lennox Gastaut i Doose sindroma gdje se učestalo objavljuju objave o zdravstvenom stanju djeteta, a koji potiču na otvorenu agresiju prema djelatnicima Hrvatskog zavoda za socijalni rad i Područnog ureda Ivanić-Grad", poručili su za DNEVNIK.hr.

Navode da su pod jednom od objava ostavljeni komentari u kojima se poziva na agresiju prema djelatnicima te spominje oružje, ubojstva, napadi na stručne radnike.

"S obzirom na to da su navedeni komentari kod djelatnika Područnog ureda Ivanić Grad izazvali uznemirenost i strah budući da se u komentarima poziva i na osobni dolazak u što većem broju ispred službenih prostorija Područnog ureda, snimke zaslona na kojima je vidljiv sadržaj navedenih komentara na društvenoj mreži proslijeđeni su Policijskoj postaji Ivanić-Grad", naveli su.

Sanela Gorić, majka 5-godišnje Nives Foto: DNEVNIK.hr

Poručili su i to da u "konkretnom postupku nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad kao pomoćno tijelo suda nema ovlasti za koje ga se proziva i s kojima su krenule ove posve neopravdane optužbe i val napada s društvenih mreža". Prijetnje na mrežama, dodaju, ne nestaju s ekrana, nego "nažalost imaju stvarne posljedice u životima ljudi".

Zaključili su i da stručni radnici u sustavu socijalne skrbi svakodnevno djeluju u skladu sa zakonskim načelima tajnosti podataka i zaštite privatnosti korisnika.

"Upravo zbog toga često nisu u mogućnosti javno iznijeti činjenice koje bi ispravile poluinformacije, netočne navode ili jednostrane interpretacije koje se pojavljuju u medijima".

Podsjetimo, priča o Nives i borbi njezine obitelji koju je napravila ekipa emisije Provjereno rasplakala je Hrvatsku. Za njezino liječenje građani su već na proljeće prikupili donacije, a onda ih je birokracija umalo koštala života djeteta. Zbog stvari poput pogrešno prepisanog imena bolnice Nives je prekinuta genetska terapija, a operacija koja joj je postala prijeko potrebna umalo je otkazana. No građani su još jedanput skupili potreban novac i Nives je otputovala na operaciju.