Zastupnica Drita optužila Tomaševića da zapošljava samo možemovce, on odgovorio: "Vaš suprug je zaposlen u Gradskoj upravi"

Zastupnica Milka Rimac Bilušić (Drito) u četvrtak je na aktualnom satu sjednice zagrebačke Gradske skupštine prozvala gradonačelnika Tomislava Tomaševića za zapošljavanje u Gradskoj upravi po stranačkoj pripadnosti, što je on opovrgnuo.

Rimac Bilušić upitala je gradonačelnika može li se u Gradskoj upravi dobiti posao bez stranačke iskaznice Možemo! budući da na natječajima prolaze uglavnom njegovi kandidati, kao što je bilo i u vrijeme prijašnjeg gradonačelnika.

Tomašević je ustvrdio kako je u Gradskoj upravi najmanje zaposlenih upravo iz stranke Možemo!.

Podsjetio je zastupnicu kako je i njezin suprug zaposlen u Gradskoj upravi.

Također je naglasio da on ne sudjeluje u zapošljavanju u Gradskoj upravi, osim pročelnika gradskih ureda, te da je od njih 16 samo jedan iz stranke Možemo!.

Zastupnik Tomislav Jelić (Nezavisna lista) iz Kluba zastupnika Jedino Hrvatska! upitao je zašto je udruga Hod za život diskriminirana u odnosu na Zagreb Pride, a Tomašević mu je odgovorio kako imaju prava kao i sve ostale udruge, ali ne i vješanje zastava na gradske jarbole jer su im, tvrdi, "ciljevi protuustavni".

Gradonačelnik je uzvratio protupitanjem što ta udruga ne dobiva, a što je imala za mandata prijašnje gradske vlasti. Podsjetio je i da je udruga podnijela tužbu za diskriminaciju, no da presuda još nije donesena. Također je upitao zašto Vlada ne odobri postavljanje zastava Povorke ponosa na svoje jarbole.

Jelić je ustvrdio kako mu je gradonačelnik odgovorio u skladu s totalitarnom ideologijom poraženom početkom '90-tih, na što mu je Tomašević uzvratio da je on prvi gradonačelnik koji je sudjelovao u Povorci ponosa te da su ga građani ponovno izabrali i da je dužan provoditi ono za što je izabran. "Ne slažem se s ciljevima Hoda za život, no imaju mogućnost djelovanja", poručio je Tomašević.

Upit o izgradnji bazena u Dubravi gradonačelniku je uputio zastupnik Neven Mikša (HDZ) i dobio odgovor da se nije odustalo od izgradnje, nego od prvotne lokacije zbog potencijalnih problema s parkiranjem te je izabrana druga kod sportskog centra Klaka.

Na pitanje o besplatnim vodoopskrbnim priključcima i mogućnostima uvođenja socijalnog kriterija Josipa Periše (Drito) gradonačelnik je odgovorio kako od velikih gradova Osijek, Rijeka i Split to ne financiraju, a ni neki drugi gradovi u kojima je HDZ na vlasti.

Uzvratio je protupitanjem trebaju li se financirati vodoopskrbni priključci investitorima koji u višestambenim zgradama prodaju kvadrat stana i do 5000 eura, podsjetivši da je to prvotno bilo namijenjeno za obiteljske kuće.

Predsjednica Kluba gradskih zastupnika Drita Dragana Turkalj rekla je da se afera Hipodrom jednim dijelom rasplela, a dio osumnjičenih je osuđen, te je pitala gradonačelnika što je on za to vrijeme radio jer, iako su mnogi upozoravali na važnost pravodobnog podnošenja imovinskopravnog zahtjeva kojim bi se ukradeni novac vratio u blagajnu Grada, on je čekao.

"Zbog Vašeg nereagiranja i čekanja 1,35 milijuna eura izvučenih iz Ustanove upravljanje sportskim objektima, sada će završiti u državnom proračunu i neće biti vraćeno Zagrebu. Vi ste morali biti svjesni da je (Goran) Đulić zgriješio kao i Kosta Kostanjević jer inače Đulića ne biste maknuli iz skupštine", rekla je gradonačelniku zastupnica Turkalj.

Pitala ga je "čime ga Đulić i Kostanjević drže u šaci" pa nije posegnuo za pravnim mehanizmom kojim bi se jednostavno i bez pravnih zavrzlama novac vratio Gradu, a Tomašević joj je odgovorio da kada budu pravomoćne presude, Ustanova upravljanje sportskim objektima će pokrenuti parnicu kako bi dobila novac koji je ukraden.