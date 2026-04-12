Zašto bi se Hrvatska trebala ugledati na Španjolsku: "Jedini su u Europi pokazali tako značajan pomak u suzbijanju ovog ozbiljnog kriminala"

"Nezakonite radnje protiv prirode ozbiljan su kriminal i institucije mu na takav način trebaju pristupati", ističe direktor konzervacijskog odjela Vulture Conservation Foundation Jovan Andevski, a kao primjer dobre prakse navodi Španjolske.

"Na području Europe ne postoji druga zemlja koja je pokazala tako značajan pomak u suzbijanju kaznenih djela protiv okoliša. Španjolska je posljednjih 20 godina aktivnim je radom smanjila trovanje divljih životinja za čak 90 posto. Ovo je značajno jer obično kad se radi na trovanjima - što se više istražuje, to se više i otkriva. Španjolska je uspjela kontinuirano smanjivati pritisak na svoju prirodu", napominje Andevski, koji ima pregled nad onime što se čini na ovome polju s obzirom na uspjeh programa obuke Wildlife Crime Academy, kojim je educirano već stotinu stručnjaka iz područja Europe, a među njima je i šest osoba iz Hrvatske.

Vulture Conservation Foundation iz Nizozemske jedna je od partnerskih organizacija na BIOM-ovu projektu LIFE SUPport, čiji je cilj osiguravanje budućnosti za bjeloglave supove u Hrvatskoj, koji su česte kolateralne žrtve ilegalnih praksi.

Bjeloglavi sup - 4 Foto: Javna ustanova Priroda

Španjolska kao primjer dobre prakse

Nezakonito trovanje životinja predstavlja ozbiljnu prijetnju za bioraznolikost, a izumiranje zavičajnih vrsta i narušena prirodna ravnoteža samo su neke od teških posljedica.

Uspješna detekcija, procesuiranje i suzbijanje kaznenih djela protiv okoliša zahtjeva jake institucionalne kapacitete u vidu ljudstva, opreme i znanja te blisku suradnju sustava zaštite prirode i tijela kaznenog progona.

S obzirom na to da je Španjolska uspjela u postizanju takvog ustroja, svoja su iskustva i znanja s hrvatskim policajcima iz Istre, Primorja i Gorskog kotara, Karlovca i Like te čuvarima prirode i stručnim službama javnih ustanova "Park Prirode Učka" i "Priroda" na radionici u Hrvatskoj nedavno podijelili inspektor zaštite prirode Alberto Galdón iz vlade španjolske autonomne zajednice Andaluzije i Francisco Velasco, službenik okolišne policije (SEPRONA).

"Je li smrt jedne jedinke ptice strvinara ili vršnog predatora zaista toliko bitna? Vršni predatori i strvinari, poput bjeloglavog supa, predstavljaju sam vrh hranidbene piramide. Oni imaju izrazito važnu ulogu u kruženju tvari unutar ekosustava i održavanju njegove stabilnosti. Kaznena djela poput nezakonitog trovanja, odnosno namjernog postavljanja otrovnog mamca u prirodi, pri čemu se koristi ubojiti kemijski spoj čije je djelovanje neselektivno, predstavljaju veliku opasnost za mnogobrojne životinjske vrste s vrha hranidbene piramide, koje su ujedno i najmalobrojnije u ekosustavu", objašnjava viša stručna suradnica za očuvanje prirode Udruge BIOM Marija Martinko Ivanov.

Alberto Galdón Foto: BIOM

Gubitak prirode je nepovratan

"Republika Hrvatska ne može dozvoliti da se pojedinci nezakonito bogate na štetu naše prirode, čiji je gubitak nepovratan", ističe je državni tajnik Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Željko Vuković, koji je naglasio potrebu uspostave centralizirane, stručno osposobljene i ovlaštene službe čuvara prirode. Ona bi, kako je objasnio, mogla preuzeti aktivnu ulogu u otkrivanju i suzbijanju nezakonitih aktivnosti, uključujući krivolov, krivoribolov, nezakonito ubijanje, hvatanje i krijumčarenje divljih životinja, nezakonito odlaganje otpada, nezakonitu sječu i onečišćenje okoliša.

Vuković je na radionici govorio o nizu oblika nezakonitih radnji s kojima se susretao u svom radu kao inspektor zaštite prirode te je dodatno ukazao na razmjere problema, između ostalog, poput hvatanja i držanja u zatočeništvu ptica pjevica, nezakonitog prepariranja uginulih strogo zaštićenih vrsta, krivolova povezanog s lovnim turizmom.

Radionice poput ove, ističu u BIOM-u, predstavljaju važan alat za prijenos znanja i izgradnju takvog sustava, ali i konkretan doprinos očuvanju bjeloglavog supa, kao jedne od vrsta koju su upravo nezakonite radnje poput trovanja u prošlom stoljeću dovele na rub opstanka.

Galdón je predstavio način utvrđivanja sumnje na nasilnu smrt divljih životinja na mjestu događaja, dok je Velasco predstavio protokole koji pomažu španjolskoj policiji u uspješnom procesuiranju i suzbijanju kaznenih djela protiv prirode. U praktičnoj vježbi policajci su dobili priliku istraživati mjesta događaja u scenariju sličnom stvarnim slučajevima.

Željko Vuković Foto: BIOM

Prijetnja okolišu i javnom zdravlju

Trovanje životinja, valja ponoviti, nezakonita je i kažnjiva praksa, koja je i dalje raširena diljem Hrvatske, a riječ je o velikoj prijetnji ne samo divljim vrstama i okolišu, nego i javnom zdravlju. No, vođeni željom da zaštite svoju stoku, brojni ljudi truju divlje životinje i ne razmišljaju kakvu štetu nanose bioraznolikosti, a izumiranje zavičajnih vrsta i narušena prirodna ravnoteža samo su neke od njih.

S obzirom na to da je zločin protiv divljih životinja među četiri najunosnije vrste kriminala na svijetu ne čudi da mnoge zemlje tom velikom problemu pristupaju krajnje ozbiljno.

Španjolska je prepoznatljiva po tome što ima vojno obučenu policijsku službu - SEPRONA (Servicio de Protección de la Naturaleza), koja djeluje u sklopu Civilne garde. Ona je specijalizirana za istrage i borbu protiv zločina protiv divljih životinja i okoliša.

Policijska služba za zaštitu prirode SEPRONA s najvećom ozbiljnošću pristupa suzbijanju slučajeva trovanja što ne čudi s obzirom na to da pet grama karbofurana, tj. količina jednaka kocki šećera, može ubiti 13 osoba ili više od 900 jedinki ptica grabljivica, a Aldicarb je čak 12 puta smrtonosniji.

Praktična vježba istrage slučaja Foto: BIOM

Svaka od 17 španjolskih pokrajina ima čuvarsku službu, a primjerice, u Madridu je to rendžerska služba Agentes Forestales CM, odgovorna za prvi brzi odgovor na sve probleme u okolišu – krivolov, onečišćenje, skupljanje mrtvih i ozlijeđenih životinja, osiguranje mjesta zločina, osiguranje otrovnih mamaca i tako dalje.

"Sustav podržava dobro koordinirani centar za hitne slučajeva 112, koji sustavno prikuplja sve važne informacije o svim vrstama izvanrednih situacija, uključujući i zločin protiv divljih životinja, koji se u Španjolskoj smatra dijelom javne sigurnosti. Zahvaljujući nevjerojatno dobroj koordinaciji između centra 112, rendžerske službe sa 6000 rendžera i 1800 agenata SEPRONA-e, na sve se slučajeve reagira brzo, a mnogi od njih svake godine završe sudskom presudom. Sve to podupire i javni Centar za oporavak divljih životinja koji je nadležan za rehabilitaciju, ali i po službenoj dužnosti obavljaju obdukcije svih uginulih životinja što uvelike pomaže u brzom i često uspješnom rješavanju slučajeva zločina protiv divljih životinja na području Madrida. Centar je dobro opremljen i kadroviran, a financiraju ga javne vlasti Madrida", ističu u BIOM-u.

Također, nevladine su organizacije odigrale veliku ulogu u razvoju uspjeha španjolskog modela: SEO BirdLife predvodi rad protiv trovanja i krivolova u Španjolskoj, a svojim nagrađivanim projektima poput LIFE NatureGuardians uvelike su pridonijeli podizanju kapaciteta, inovativnim policijskim istragama i boljoj koordinaciji između uključenih institucija, pa SEO-ov rad iznimno cijene Ministarstvo za ekološku tranziciju, SEPRONA i Rendžerska služba.

Poziv na 112

Ako primijetite da netko truje divlje životinje ili uočite otrov u prirodi, slučaj brzo prijavite pozivom na 112.

Važno je pritom naglasiti da istražitelji mjesta potencijalnog kaznenog djela, kao i građani koji naiđu na uginulu životinju, trebaju biti iznimno oprezni kako svoju svoju odjeću ili obuću ne bi kontaminirali otrovnom tvari ako postoji i najmanja sumnja da je pronađena životinja otrovana.

U kontekstu očuvanja bjeloglavih supova u Hrvatskoj, posebice na području Kvarnera gdje se nalazi jedina preostala gnijezdeća populacija, pristup poput španjolskog, ističu u BIOM-u, nije samo poželjan, već i nužan: "Uspostava specijaliziranih službi te jačanje suradnje između nadležnih institucija, policije i organizacija uključenih u očuvanje prirode, kao i kontinuirana edukacija nadležnih službi na terenu, trebaju postati sastavni dio nacionalnog sustava zaštite prirode."