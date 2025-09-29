FOTO Počelo suđenje ženi koja je svoju kćer pustila niz Savu, pred sud došla s krunicom

Na zagrebačkom Županijskom sudu u ponedjeljak je, zbog zaštite žrtve i njezine obitelji, isključena javnost sa suđenja 34-godišnjakinji koja je u siječnju ove godine ubila svoju trogodišnju kćer bacivši je u rijeku Savu.

Županijsko državno odvjetništvo (ŽDO) u Zagrebu je u srpnju ove godine, nakon provedene istrage, podignulo pred zagrebačkim Županijskim sudom optužnicu protiv 34-godišnjakinje koja je ispustila svoje dijete u Savu kod Jankomirskog mosta, a čije je tijelo pronađeno u ožujku u Savi kod Beograda.

Podignutom optužnicom okrivljenu 34-godišnjakinju tereti se da je 15. siječnja ove godine, na štetu svog djeteta rođenog 2021. godine, počinila kazneno djelo teškog ubojstva.

Zagrebački ŽDO u optužnici je predložio sudu produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenice zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i zato jer je istražni zatvor nužan radi neometanog odvijanja postupka za kazneno djelo za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora i kod kojeg su okolnosti počinjenja kaznenog djela posebno teške.

Policija je krajem travnja ove godine izvijestila da je beogradski Interpol obavijestio hrvatsko Ministarstvo unutarnjih poslova da su u Savi kod Beograda pronašli tijelo djeteta koje je 34-godišnja majka ispustila u Savi kod Jankomirskog mosta u Zagrebu u siječnju ove godine, izvijestila je zagrebačka policija.

U policiji navode da je beogradski Interpol pronašao nepoznato tijelo djeteta u ožujku ove godine te da je putem međunarodne suradnje, provedenom DNK analizom, utvrđena podudarnost s DNK-om djeteta kojeg je majka 15. siječnja ove godine ispustila u Savu u Zagrebu.

Prema pisanju medija, tijelo djeteta pronađeno je na jednom od beogradskih splavova. Mediji su dodali da su tijelo izvukli policajci uz pomoć vatrogasaca te da je ono prevezeno na obdukciju na beogradski Institut za sudsku medicinu.

Za nestalim djetetom tragalo se u više navrata duž cijelog toka rijeke Save u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Spasilačke ekipe, uključujući policiju, vatrogasce i HGSS, pretraživale su tok rijeke s pomoću čamaca, dronova i podvodnih skenera.

Zagrebačka policija je dan nakon nestanka izvijestila kako im je 34-godišnja majka dojavila da je s djetetom ušla u Savu u blizini Jankomirskog mosta.

Majka je potom uhićena i osumnjičena za teško ubojstvo bliske osobe za koje je predviđena dugotrajna zatvorska kazna.

Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je ranije Hini da obitelj 34-godišnjakinje nije bila u tretmanu nadležnog područnog ureda i nisu bile poduzimane mjere obiteljsko-pravne zaštite.

