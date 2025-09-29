Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
krunica u rukama

FOTO Počelo suđenje ženi koja je svoju kćer pustila niz Savu, pred sud došla s krunicom

Piše Hina, 29. rujna 2025. @ 13:04 komentari
Započelo suđenje ženi optuženoj da je svoje dijete bacila u Savu
Započelo suđenje ženi optuženoj da je svoje dijete bacila u Savu Foto: Sanjin Strukic/Pixsell
Na Županijskom sudu u Zagrebu počelo je suđenje ženi koja je u siječnju ove godine ubila svoju kćer.
Najčitanije
  1. Ilustracija
    Radnička prava

    Tek su počeli, a već žive u strahu: "Što da gledam o svojim pravima kad ću najvjerojatnije dobiti otkaz čim nešto kažem?"
  2. Pucnjava na Jarunu - 2
    Pucnjava u Zagrebu

    FOTO Muškarac otvorio vatru kod tržnice, građani panično zvali policiju: "Čula se dernjava, trčanje, prijetnje"
  3. Prometna nesreća na autocesti A7 u kojoj je jedna osoba poginula - 1
    prometna nesreća

    FOTO Užas na autocesti: Jedna osoba poginula, promet prekinut
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Putin je potpisao uredbu o jesenskom regrutiranju
JESENSKO REGRUTIRANJE
Putin naredio novu regrutaciju: Poznato koliko još ljudi ide u vojnu službu
Vatrogasci izlaze na teren ugasiti požar na zagrebačkom Kaptolu
Jutarnja intervencija
FOTO Detalji požara na Kaptolu: "Bilo je dosta izazovno, šteta je jako velika"
Plenković poručio Orbanu: "U čemu je kvaka? Nema plakanja"
U Splitu
Plenković poručio Orbanu: "U čemu je kvaka? Nema plakanja"
Detalji tragične nesreće na autocesti: Poginula Filipinka koja je vozila u krivom smjeru
Oglasila se policija
Detalji stravične nesreće na autocesti: Poginula Filipinka vozila je u krivom smjeru
Kaznena prijava 34-godišnjaku u Makarskoj zbog teškog ozljeđivanja signalnom raketom
Teško ozlijeđena
Kaznena prijava za 34-godišnjaka koji je signalnom raketom na svadbi pogodio ženu
Započelo je suđenje ženi optuženoj da je svoje dijete bacila u Savu
krunica u rukama
FOTO Počelo suđenje ženi koja je svoju kćer pustila niz Savu, pred sud došla s krunicom
Pucnjava na zagrebačkom Jarunu: Muškarac pod nadzorom policije
Pucnjava u Zagrebu
FOTO Muškarac otvorio vatru kod tržnice, građani panično zvali policiju: "Čula se dernjava, trčanje, prijetnje"
Tek su počeli, a već žive u strahu: "Što da gledam o svojim pravima kad ću najvjerojatnije dobiti otkaz čim nešto kažem?"
Radnička prava
Tek su počeli, a već žive u strahu: "Što da gledam o svojim pravima kad ću najvjerojatnije dobiti otkaz čim nešto kažem?"
Vatrogasci izlaze na teren ugasiti požar na zagrebačkom Kaptolu
Jutarnja intervencija
FOTO Detalji požara na Kaptolu: "Bilo je dosta izazovno, šteta je jako velika"
Hrvatska na udaru hladnog vala, u Italiji rekordne sniježne padaline za rujan
Idila na planinama
VIDEO Hladni val stiže u Hrvatsku, moguć i snijeg: Vrhovi u susjedstvu već se bijele
Srbin kamionom stigao na granicu: Carinike u tovarnom prostoru dočekalo iznenađenje
Kakav ulov
Pogledajte što je Srbin pokušao prokrijumčariti u Hrvatsku: Carinici otvorili kamion i šokirali se prizorom
Tko ima pravo na besplatno dopunsko osiguranje
IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA!
Oni imaju pravo na besplatno dopunsko osiguranje: Provjerite jeste li među njima
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Tek su počeli, a već žive u strahu: "Što da gledam o svojim pravima kad ću najvjerojatnije dobiti otkaz čim nešto kažem?"
Radnička prava
Tek su počeli, a već žive u strahu: "Što da gledam o svojim pravima kad ću najvjerojatnije dobiti otkaz čim nešto kažem?"
Pucnjava na zagrebačkom Jarunu: Muškarac pod nadzorom policije
Pucnjava u Zagrebu
FOTO Muškarac otvorio vatru kod tržnice, građani panično zvali policiju: "Čula se dernjava, trčanje, prijetnje"
Bivši talijanski premijer ostao šokiran nakon što je vidio Putina: "Dvije osobe su ga pridržavale"
susret u Pekingu
Bivši talijanski premijer šokiran prizorom: "Dvije osobe su ga pridržavale"
show
Tko je Bruno Rački koji je snimljen na zagrebačkoj špici
i stas i glas
Znate li tko je ovaj frajer koji je na špici privlačio poglede?
Tko je bio otac Maje Šuput, Boris Šuput?
bloom je njegova preslika
Tko je bio otac Maje Šuput? Od teške nesreće nikada se nije u potpunosti oporavio
Priča o sportskim uspjesima Brucea Jennera
Prepoznajete ga?
Olimpijski pobjednik nakon braka s milijarderkom postao je žena
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
5 dodataka prehrani koji mogu naštetiti vašoj jetri
Oprez!
5 dodataka prehrani koji mogu naštetiti vašoj jetri
16 znakova da vas je teško djetinjstvo oblikovalo više nego što mislite
KRENI ZDRAVO
16 znakova da vas je teško djetinjstvo oblikovalo više nego što mislite
zabava
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Nezgodno!
Obrijao se nakon 8 godina, ovakvu reakciju supruge nije očekivao
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Gorak okus
Mladenci ušli u salu i ostali šokirani! Ono što ih je dočekalo nisu mogli ni predvidjeti
Bizaran natpis na ovom BMW nasmijao publiku! Odmah su krenule fore na njegov račun
Urnebesno
Bizaran natpis na ovom BMW nasmijao publiku! Odmah su krenule fore na njegov račun
tech
AI riješio stvar: Nakon više godina dekodirana je poruka u boci pronađena u Njemačkoj
Poznato tko je poslao poruku
AI riješio stvar: Nakon više godina dekodirana je poruka u boci pronađena u Njemačkoj
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Huntingtonova bolest
Pronašli lijek za okrutnu i razornu bolest od koje pate tisuće: Čak sam se malo rasplakao kad sam vidio rezultate!
Znanost ima problem: Umjetna inteligencija stvara stotine “novih” studija koje zapravo nisu ništa novo
Praksa koja treba prestati
Znanost ima problem: Umjetna inteligencija stvara stotine “novih” studija koje zapravo nisu ništa novo
sport
Luka Modrić blokom u 91. minuti spasio pobjedu Milana protiv Napolija u Serie A
Ovo je bilo blizu!
Pogledajte potez Luke Modrića iz 91. minute koji je spasio Milan
Loše vijesti za Dinamo: Ušao u formu života pa se ozlijedio
morao van
Loše vijesti za Dinamo: Ušao u formu života pa se ozlijedio
Pismo navijača Reala: "Dragi Florentino, postoji jedan 40-godišnji mladić Luka Modrić..."
Ne mogu ga preboljeti
Pismo navijača Reala: "Dragi Florentino, postoji jedan 40-godišnji mladić Luka Modrić..."
tv
Supertalent: Audicijski nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Ana Jurić
NEUGODNA SITUACIJA!
Anin nastup dugo ćemo pamtiti, a Martina vjerojatno još dulje! Što mislite o njezinom ponašanju?
MasterChef: Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
VAŽNA STVAR!
Kandidatkinja svojim postupkom šokirala chefa Stjepana! Jeste li vi znali da se ovo nikako ne smije raditi?!
Supertalent: Spektakl u prvoj epizodi nove sezone Supertalenta!
ODUŠEVILI!
Spektakl u prvoj epizodi nove sezone Supertalenta!
putovanja
10 najskupljih gradova za podstanare u Europi: Niti London, a niti Pariz nije prvi na listi
Gdje su Split i Zagreb?
10 najskupljih stanarina u Europi: Prvi grad na listi nije niti London, a niti Pariz
Vaduz: Kneževska bajka ili scena iz Netflixova jeftinog božićnog filma?
Vaduz nije za svakoga
Grad izgleda kao filmski set: Europska prijestolnica u kojoj se živi kako bubreg u loju, a na ulicama "nema nikoga"
Ideja iz francuske kuhinje: Piletina koja se topi u ustima, rastopljeni sir i puno luka
Jednostavno
Ideja iz francuske kuhinje: Recept za piletinu koja se topi u ustima
novac
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Stvara lijepe stvari
Kako je bivša mikrobiologinja izgradila kozmetički brend vrijedan 150 milijuna dolara
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
sad reagirao
Najvećem svjetskom proizvođaču bicikala zabranjen uvoz u SAD. "Zlostavljaju radnike, drže ih u dužničkom ropstvu"
lifestyle
Ulična moda Zagreb u kožnatoj minici i čizmama s potpeticom
ZA PETICU!
Mrak minica sa zagrebačke špice kojoj su običan pulover i šik čizme idealan par
Trik protiv plijesni u perilici rublja
PROTIV PLIJESNI
Jedna stvar koju biste uvijek trebali napraviti s perilicom nakon što izvadite oprano rublje
Koje su prednosti hodanja u odnosu na teretanu
I TO JE TRENING
Prednosti hodanja zbog kojih ćete umjesto u teretanu otići u jednu lijepu šetnju
sve
Luka Modrić blokom u 91. minuti spasio pobjedu Milana protiv Napolija u Serie A
Ovo je bilo blizu!
Pogledajte potez Luke Modrića iz 91. minute koji je spasio Milan
Ulična moda Zagreb u kožnatoj minici i čizmama s potpeticom
ZA PETICU!
Mrak minica sa zagrebačke špice kojoj su običan pulover i šik čizme idealan par
Tko je Bruno Rački koji je snimljen na zagrebačkoj špici
i stas i glas
Znate li tko je ovaj frajer koji je na špici privlačio poglede?
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene