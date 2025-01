Cure potresni detalji o majci djevojčice nestale u Savi: "Govorila je da će sve biti u redu, ali to je bila maska.."

Više od 50 spasilaca iz svih žurnih službi i danas je tragalo za djetetom s kojim je jučer u popodnevnim satima u ledenu rijeku ušla majka te o tome dojavila na 112.

Majka djeteta je uhićena i sumnja se da je počinila ubojstvo bliske osobe.

Potraga se nastavlja sutra. U međuvremenu, izlaze novi detalji o majci.

Ključno će biti i njezino psihijatrijsko vještačenje tijekom daljnje istrage kako bi se utvrdio stupanj ubrojivosti u vrijeme počinjenja djela, prenosi Jutarnji list.

I dok su njezini kolege na poslu ostali veoma začuđeni kompletnom situacijom jer im nije ostavljala dojam da ima problema, iz ženina užeg kruga Jutarnji list doznaje da se teško nosila sa životnim izazovima.

Osim kćeri za koju je sama kroz dramatičan poziv ustvrdila da ju je ubila, ima još jedno dijete.

"Katastrofa i užas! Znate, kad je uočila da njezina malecka ima nekih zdravstvenih problema, krenula je s njom logopedu i to već traje mjesecima. Nije se znala nositi, inače, ni s kompletnom obiteljskom situacijom i sve ju je to mučilo, a potencijalne sumnje u jednu možebitnu dijagnozu, koja nije potvrđena jer je dijete još malo, ne mogu shvatiti da bi bile dovoljan motiv da počini to što je rekla da je napravila", rekla je za Jutarnji list poznanica osumnjičene žene.

Druga poznanica kaže da je upravo radi trogodišnjakinje, za koju nitko ne može vjerovati da joj je naudila i to na tako bešćutan način, 33-godišnjakinja posljednjih šest mjeseci bila na bolovanju.

"Znala mi je samo reći da će biti sve u redu. A zapravo je, po ovome kad gledam unatrag, to sve bila maska. Bila je rastrgana od neizvjesne budućnosti, ali nažalost je dio jedne tužne obiteljske priče o kojoj ne želim govoriti", rekla je druga poznanica.

