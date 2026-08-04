Koliko je sigurno ono što kupujemo? "Meso mora potjecati iz područja koja nisu rizična"

Čak 100 kilograma ilegalnog mesa otkriveno je u stanu u Zadru. Srpski državljanin osumnjičen je za šverc, a slučaj je ponovno otvorio pitanje kontrole uvoza i sigurnosti hrane. Koliko su stroga pravila i što sve mora zadovoljiti meso koje završava na našem tržištu?

U Zadru je uhvaćen srpski državljanin koji nije imao propisno registriran objekt za poslovanje s hranom. Meso je utvrđeno kao neprikladno za prehranu ljudi. Iz Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane upozoravaju.

"Bitno je podrijetlo mesa, ono mora potjecati od objekata koji nemaju Afričku svinjsku kugu, iz područja koja nisu rizična, iz država koja imaju odobrenje za stavljanje na tržište EU-a i iz objekata iz kojih je to dozvoljeno i sve mora pratiti certifikat", objasnila je Tatjana Karačić.

Tatjana Karačić Foto: Dnevnik Nove TV

Zatečeno meso podrijetlom je iz Hrvatske i Srbije. Uvozna pravila za Srbiju su jasna.

"Ako govorimo o Republici Srbiji, iz objekata koji su odobreni, koji se nalaze na 'sankolisti' i ukoliko je meso prerađeno na način da se umanjuje rizik od Afričke svinjske kuge, to je propisano, to su trajne konzerve ili termička obrada minimum 80°C tijekom prerade proizvoda. Jedino takvi proizvodi su dozvoljeni za uvoz, legalno, sa certifikatom iz odobrenih objekata", rekla je Karačić.

Meso - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Jer prodavati meso sa sobom nosi određena pravila skladištenja.

"Mi ga skladištimo u našoj rastavnoj komori. Ide na -1, do -1, nula. Pazimo, rashladimo ga", ispričala je jedna od mesarica. Kaže, kod njih je rok trajanja do četiri dana.

O podrijetlu mesa, građani podijeljeni.

"Iako netko govori domaće, domaće je i ono koje je u Rumunjskoj, u Bugarskoj, u bilo kojoj zemlji. Autohtono, ono što je nekada bilo, toga više nema. Nažalost, niti će ga biti. I onda moramo se pomiriti s onim što nam se nudi", komentirao je Nedijljko iz Zagreba.

Svinje Foto: Dnevnik Nove TV

"Ima nekih tu koji su iz tog sektora, našeg, oko Zagreba. Jedan dio čak iz Like, ovi tamo preko, ovi iz Zeline. Dečki tamo, oni imaju to prigorsko, lijepo meso", rekao je Andrija.

Protiv srpskog državljanina pokrenut je prekršajni postupak, dok je inspekcija još u tijeku.