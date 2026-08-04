Potrošnja vode raste zbog vrućina i turista, a župan ima savjet: "Možda nije toliko potrebno..."

Dok se svi preznojavaju, a termometri luduju, voda je najljepša riječ. Ako teče iz slavina sve je dobro. U kafićima je, ovih dana, najtraženija.

Voda - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Turistička sezona u špici pojačava potrošnju, pune se bazeni, jahte pune spremnike i jaccuzije.

Duž obale,oko Zadra, Šibenika i u drugim mjestima u kojima tlak vode zna pasti, znaju da u ljetnim mjesecima treba štedljivo s vodom.

"Štedimo svi. Djeca kada izađu iz mora. Ljudi zalivaju, treba nam krastavaca i poma da imamo za pojesti. Ali, pažljivo", rekla je Adrijana Bačelić s Krapnja.

Jesu li razine naših rijeka zbog suša preniske, i hoćemo li uskoro morati uvoditi redukciju vode Dnevnik Nove TV pitao je nadležne u Splitu.

Voda - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

U splitskom vodovodu u nadzornom centru sve prate, zvone telefoni. Bilo je puknuća cjevovoda kod Trogira, patilo je i susjedno Čiovo, prepuno turista.

Ali tvrde , glavna rijeka Jadro koja napaja Split još se dobro drži,za sada nema nikakvih zabrana.

"Od dva kubika koliko je biološki minimum, imamo 3 kubika", kazao je Ivica Perić.

Treba paziti da ostane dobra razina vode i u hidaroelektranama Peruča kod Sinja i u drugima koje se napajaju s rijeke Cetin.

"Razina Peruče je sasvim dostatna i dovoljna. Bit će struje", kazao je Perić.

"Automobil se ne mora prati svako drugi, treći dan. Često zalijevamo, a možda nije toliko potrebno radi samog povrća", poručio je župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.

U dolini Neretve kod Opuzena i Metkovića voda se najviše koristi u poljoprivredi. Polja su uz rijeku, pa se čini samo treba crijevima i pumpama povući vodu iz Neretve.

Voda - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Sugovornica Dnevnika Nove TV ljeti živi na Krapnju a inače u Americi, i tamo se zna što su suše i štednja vode.

"Ja sam na Floridi, a tamo se preko dana ne smije zalijevati. Samo rano ujutro ili kasno navečer", dodala je Bačelić.

Naše bogate rijeke osiguravaju nam dovoljno vode. Neka tako i ostane.